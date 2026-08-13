Что известно о кибератаке на Тайвань

Как сообщает Reuters, на Тайване зафиксировали подозрительную активность, направленную против государственных структур. Расследование началось еще в июле, когда Национальный институт кибербезопасности обнаружил аномалии в работе систем мониторинга. Специалисты установили, что злоумышленники действовали извне и применили смешанный подход, совместив ручные действия с автоматизированными атаками с помощью агентов искусственного интеллекта, в частности Open Claw.

Все источники, методы и масштабы воздействия соответствующих атак специалисты подробно расследовали, а пострадавшие подразделения успешно завершили свои защитные действия,

– прокомментировали представители Министерства цифровых дел Тайваня.

После этого правительство страны ввело новые правила защиты и усилило круглосуточный мониторинг систем во всех ведомствах.

О подобном инциденте также сообщила израильская компания Dream, работающая в сфере кибербезопасности. По ее данным, группа агентов искусственного интеллекта в течение четырех дней работала над похищением учетных данных и паролей правительственных чиновников. Хакеры сумели получить личные дела сотрудников министерства юстиции Тайваня, а также проверить на уязвимости агентство по ядерной безопасности.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Кто может стоять за атакой

Официальный Тайбэй уже длительное время сталкивается с гибридной войной, которую ведет Китай. Она включает ежедневные военные учения вблизи острова, кампании по дезинформации и постоянные кибератаки.

По данным Бюро национальной безопасности Тайваня за январь 2026 года, количество китайских кибератак на критическую инфраструктуру – от больниц до банковских учреждений – в 2025 году выросло на 6 % по сравнению с 2024 годом и достигло в среднем 2,64 миллиона атак в день.

Власти отмечают, что часть таких цифровых вторжений происходила синхронно с военными маневрами, что явно указывает на виновника. В то же время в заявлении по поводу июльского инцидента правительство Тайваня прямо не указало на причастность Пекина.