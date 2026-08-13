Що відомо про кібератаку проти Тайваню

Як повідомляє Reuters, у Тайвані зафіксували підозрілу активність проти державних структур. Розслідування розпочали ще в липні, коли Національний інститут кібербезпеки виявив аномалії в роботі систем моніторингу. Фахівці встановили, що зловмисники діяли ззовні та застосували змішаний підхід, поєднавши ручні дії з автоматизованими атаками через агентів штучного інтелекту, зокрема Open Claw.

Усі джерела, методи й масштаби впливу відповідних атак фахівці детально розслідували, а постраждалі підрозділи успішно завершили свої захисні дії,

– прокоментували представники Міністерства цифрових справ Тайваню.

Після цього уряд країни запровадив нові правила захисту та посилив цілодобовий моніторинг систем у всіх відомствах.

Про подібний інцидент також повідомила ізраїльська компанія Dream, яка працює у сфері кібербезпеки. За її даними, група агентів штучного інтелекту протягом чотирьох днів працювала над викраденням облікових даних і паролів урядовців. Хакерам вдалося отримати особисті справи співробітників міністерства юстиції Тайваню, а також перевірити на вразливості агентство з ядерної безпеки.

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Хто може стояти за атакою

Офіційний Тайбей уже тривалий час стикається з гібридною війною, яку веде Китай. Вона включає щоденні військові навчання поблизу острова, кампанії з дезінформації та постійні кібератаки.

За даними Бюро національної безпеки Тайваню за січень 2026 року, кількість китайських кібератак на критичну інфраструктуру – від лікарень до банківських установ – у 2025 році зросла на 6% порівняно з 2024 роком і сягнула в середньому 2,64 мільйона атак на день.

Влада зазначає, що частина таких цифрових вторгнень відбувалася синхронно з військовими маневрами, що явно видає винуватця. Водночас у заяві щодо липневого інциденту уряд Тайваню прямо не вказав на причетність Пекіна.