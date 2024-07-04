Після запуску найбільшої в світі сонячної електростанції Китай будує ще потужнішу

Не минуло й місяця з того моменту як Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію потужністю 5 гігаватів. Вона може виробляти 6,09 мільярда кіловат-годин електроенергії щорічно, що, за підрахунками, може протягом цілого року живити 2,03 мільйона електромобілів. Тепер стало відомо, що країна вже почала облаштовувати ще одну електростанцію, потужнішу за цю.

Варто зазначити, що нічого неочікуваного в цьому немає, адже Китай зараз реалізує свій енергетичний проєкт, у рамках якого планується встановити по всій країні 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій. Ці проєкти будуть розташовані в малонаселених, але багатих на ресурси районах і спрямовуватимуть вироблену енергію до великих міських центрів, наприклад, міст на східному узбережжі Китаю. Тож як попередня станція на 5 гігаватів, так і ця нова, є частиною великого плану переходу на чисту енергетику (або принаймні часткового переходу, оскільки в рамках цього проєкту будуватимуть і вугільні електростанції, хоча і значно меншу кількість).

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Яка потужність майбутньої електростанції

Державна енергетична компанія China Three Gorges Renewables Group побудує сонячну електростанцію потужністю 8 гігаватів і вартістю майже 11 мільярдів доларів США.

Важко уявити, яку територію займуть сонячні панелі для генерації такої потужності, але очевидно, вона буде більшою, ніж у попереднього рекордсмена, який має площу 810 квадратних кілометрів (81 000 гектарів).

На додаток до величезної сонячної електростанції, проєкт також включатиме 4 гігавати вітрової енергії, 5 гігават-годин накопичувачів енергії, 200 мегаватів сонячної теплової енергії та 4 гігавати вугільних електростанцій. Усе це буде розташоване в Ордосі, регіоні Внутрішньої Монголії на півночі Китаю.

Реалізація нового проєкту почнеться у вересні і, як очікується, буде введена в експлуатацію в червні 2027 року.