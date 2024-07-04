Варто зазначити, що нічого неочікуваного в цьому немає, адже Китай зараз реалізує свій енергетичний проєкт, у рамках якого планується встановити по всій країні 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій. Ці проєкти будуть розташовані в малонаселених, але багатих на ресурси районах і спрямовуватимуть вироблену енергію до великих міських центрів, наприклад, міст на східному узбережжі Китаю. Тож як попередня станція на 5 гігаватів, так і ця нова, є частиною великого плану переходу на чисту енергетику (або принаймні часткового переходу, оскільки в рамках цього проєкту будуватимуть і вугільні електростанції, хоча і значно меншу кількість).

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Яка потужність майбутньої електростанції

Державна енергетична компанія China Three Gorges Renewables Group побудує сонячну електростанцію потужністю 8 гігаватів і вартістю майже 11 мільярдів доларів США.

Важко уявити, яку територію займуть сонячні панелі для генерації такої потужності, але очевидно, вона буде більшою, ніж у попереднього рекордсмена, який має площу 810 квадратних кілометрів (81 000 гектарів).

На додаток до величезної сонячної електростанції, проєкт також включатиме 4 гігавати вітрової енергії, 5 гігават-годин накопичувачів енергії, 200 мегаватів сонячної теплової енергії та 4 гігавати вугільних електростанцій. Усе це буде розташоване в Ордосі, регіоні Внутрішньої Монголії на півночі Китаю.

Реалізація нового проєкту почнеться у вересні і, як очікується, буде введена в експлуатацію в червні 2027 року.