Китай збудує в космосі сонячну батарею, яка за рік збиратиме більше енергії, ніж уся нафта Землі

Амбітні плани Китаю щодо космосу щойно поповнилися новим проєктом. Країна планує побудувати величезну сонячну електростанцію на орбіті, яку підніматимуть у космос частинами на нових китайських важких ракетах. У підсумку це має принести величезну вигоду, яка наразі звучить дещо фантастично.

Деталі

Майбутня електростанція, якщо її таки побудують, матиме розмір не менше одного кілометра в ширину. Вона буде безперервно випромінювати енергію на Землю за допомогою мікрохвиль, де її вловлюватимуть спеціальні установки, повідомляє 24 Канал з посиланням на статтю в South China Morning Post.

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Проєкт отримав назву "Три ущелини", яка фактично повторює найменування іншого енергетичного проєкту, побудованого у Китаї на поверхні планети. Це велика гребля, розташована посеред річки Янцзи в центральному Китаї. Вона є найбільшим у світі гідроенергетичним проектом і виробляє 100 мільярдів кіловат-годин електроенергії щороку. За словами одного з науковців NASA, гребля настільки велика, що, якби її повністю заповнили, маса води, що міститься в ній, подовжила б земні дні на 0,06 мікросекунди, змістивши центр маси на планеті.

Новий проєкт, за словами провідного науковця Лонга Лехао, головного конструктора китайських ракет Long March, був би настільки ж значущим, як і переміщення самої греблі "Три ущелини" на геостаціонарну орбіту на висоті 36 000 кілометрів над Землею.

Це неймовірний проєкт, на який варто з нетерпінням чекати. Енергія, зібрана за один рік, буде еквівалентна загальній кількості нафти, яку можна видобути з Землі,

– сказав Лонг.

Попри всі досягнення в аспекті здешевлення та ефективності сонячної енергетики, ця технологія все ще стикається з деякими фундаментальними обмеженнями. Одним із таких є нестабільна погода, мінливий хмарний покрив та атмосфера, яка поглинає сонячне випромінювання ще до того, як воно потрапляє на землю. Це обмежує можливості сонячних панелей.

Учені запропонували низку технологій космічної сонячної енергетики, які б безперервно збирали та передавали енергію сонячного світла прямо в космосі, де воно в 10 разів інтенсивніше, ніж на поверхні Землі.

Для створення гігантського масиву панелей потрібно буде здійснити багато запусків. Щоб подолати цей виклик, Лонг і його команда працюють над розробкою багаторазової ракети важкого класу Long March-9 (CZ-9), яка матиме вантажопідйомність щонайменше 150 тонн (136 метричних тонн). Така ракета зможе нести на собі відразу багато панелей, щоб зменшити загальну потребу в запусках.

Крім того, що ця ракета буде використовуватися для запуску супутників, вона також буде ключовою в планах Китаю досягти Місяця, де він хоче побудувати міжнародну місячну дослідницьку базу до 2035 року.

Китай — не єдина країна, яка розглядає плани створення сонячних електростанцій у космосі. Американські компанії Lockheed Martin і Northrop Grumman, Європейське космічне агентство і японське космічне агентство JAXA також досліджують цю технологію, причому останнє планує цього року запустити невеликий супутник для перевірки концепції, щоб оцінити її доцільність.