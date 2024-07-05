Ще одна країна спробує розбити астероїд у рамках випробувань планетарного захисту

Після успіху першої в історії місії, що передбачала зіткнення космічного апарата з астероїдом, щось схоже збирається повторити Китай. Його космічний корабель полетить до одного з об'єктів у Сонячній системі й таким чином зробить свій внесок у напрацювання методів захисту людства від позаземних загроз.

Як це буде

Дослідники виклали свої плани в нещодавній статті, заявивши, що тестова місія має відбутися до 2030 року і що її метою буде астероїд діаметром близько 30 метрів. Спочатку пропонували астероїд під назвою 2019 VL5 як ціль для цієї тестової місії, але зараз уже йдеться про нову ціль – 2015 XF261.

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Команда заявляє, що запропонований космічний корабель складатиметься з двох частин: "спостерігача і ударної частини", які разом "планується запустити як комбінацію з двох апаратів".

Зонд-спостерігач спочатку прибуде до астероїда і маневруватиме навколо нього, аналізуючи його протягом трьох-шести місяців. Потім прибуде зонд-імпактор, який вріжеться в космічний камінь, поки зонд-спостерігач вивчатиме наслідки зіткнення.



Положення астероїда 2015 XF261 24 листопада 2016 року та його подальша траєкторія / Фото Vatican Advanced Technology Telescope

Досвіт NASA

NASA проводило власні випробування системи планетарної оборони DART, кульмінацією яких стало зіткнення у 2022 році з астероїдом Dimorphos. Це справедливо назвали "першою у світі демонстрацією технології планетарної оборони".

Після удару DART по астероїду вчені NASA дійшли висновку, що зіткнення успішно змінило орбіту астероїда і його форму, показавши, що змінити траєкторію астероїда цілком можливо.

Для подальшого захисту Землі NASA розробляє NEO Surveyor (від Near-Earth Object, близькоземельний об'єкт) – космічний телескоп, запуск якого запланований на червень 2028 року і який призначений для виявлення будь-яких космічних об'єктів, що можуть загрожувати Землі.

Наразі не відомо жодного астероїда, який би загрожував Землі найближчим часом, але вчені все ще намагаються з'ясувати найкращий план дій, якщо такий об'єкт все ж таки з'явиться.

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Оскільки Китай працює над тим же завданням, попри напруженість у відносинах зі США, заспокоює те, що NASA – не єдине космічне агентство, яке турбується про захист нашої рідної планети, і що у випадку реальної загрози ми зможемо об'єднати сили для протидії.