Китай першим у світі запускає комерційні перевезення на аеротаксі

У п'ятницю, 28 березня 2025 року компанія Guangdong EHang General Aviation та її два партнери-оператори повітряного транспорту отримали перші сертифікати авіаційного оператора (AOC) від Управління цивільної авіації Китаю (CAAC).

Офіційний дозвіл на обмежене перевезення людей повітряним транспортом робить Китай першою країною у світі, яка запустить комерційні послуги низьковисотної авіації на електродронах, розповідає 24 Канал.

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На першому етапі послуги надаватимуть дві компанії: Hefei Heyi Aviation та Hefei HeYi Aviation – спільне підприємство EHang, про що зазначається у відповідному прес-релізі. Польоти відбуватимуться у містах Гуанчжоу та Хефей.

Обидва оператори отримали сертифікати BMS, що підтверджує відповідність авіаційним вимогам та наявність необхідного персоналу для обслуговування. Однак експлуатація дронів EHang EH216-S має певні обмеження.

По-перше , польоти двомісних дронів EHang EH216-S класифікуються як перевезення людей, а не пасажирські перевезення.

, польоти двомісних дронів класифікуються як перевезення людей, а не пасажирські перевезення. По-друге , продаж квитків буде обмежено визначеними пунктами обслуговування.

, продаж квитків буде обмежено визначеними пунктами обслуговування. По-третє, наразі не передбачено фіксованих маршрутів або громадських трас для польотів EH216-S.

Це означає, що польоти здійснюватимуться виключно за заздалегідь встановленими туристичними та оглядовими маршрутами. Пасажири зможуть придбати квитки безпосередньо у пунктах обслуговування, однак використовувати дрон як повноцінне аеротаксі поки що не можна.

Польоти проходитимуть у межах одного визначеного місця, без можливості транспортування з точки А в точку Б. Водночас маршрут не буде обмежено лише злетом, посадкою та зависанням – пасажири зможуть здійснювати екскурсійні польоти навколишньою територією за маршрутами, визначеними оператором.

Компанія EHang наголошує, що її стратегічна мета – створення повноцінного сервісу міського аеротаксі, однак на першому етапі пріоритетом залишається безпечний запуск туристичних перевезень.