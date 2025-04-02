Официальное разрешение на ограниченную перевозку людей воздушным транспортом делает Китай первой страной в мире, которая запустит коммерческие услуги низковысотной авиации на электродронах, рассказывает 24 Канал.
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На первом этапе услуги будут предоставлять две компании: Hefei Heyi Aviation и Hefei HeYi Aviation – совместное предприятие EHang, о чем отмечается в соответствующем пресс-релизе. Полеты будут проходить в городах Гуанчжоу и Хэфэй.
Оба оператора получили сертификаты BMS, что подтверждает соответствие авиационным требованиям и наличие необходимого персонала для обслуживания. Однако эксплуатация дронов EHang EH216-S имеет определенные ограничения.
- Во-первых, полеты двухместных дронов EHang EH216-S классифицируются как перевозки людей, а не пассажирские перевозки.
- Во-вторых, продажа билетов будет ограничена определенными пунктами обслуживания.
- В-третьих, пока не предусмотрено фиксированных маршрутов или общественных трасс для полетов EH216-S.
Это означает, что полеты будут осуществляться исключительно по заранее установленным туристическим и обзорным маршрутам. Пассажиры смогут приобрести билеты непосредственно в пунктах обслуживания, однако использовать дрон как полноценное аэротакси пока нельзя.
Полеты будут проходить в пределах одного определенного места, без возможности транспортировки из точки А в точку Б. В то же время маршрут не будет ограничен только взлетом, посадкой и зависанием – пассажиры смогут осуществлять экскурсионные полеты по окружающей территории по маршрутам, определенным оператором.
Компания EHang отмечает, что ее стратегическая цель – создание полноценного сервиса городского аэротакси, однако на первом этапе приоритетом остается безопасный запуск туристических перевозок.