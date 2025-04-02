Официальное разрешение на ограниченную перевозку людей воздушным транспортом делает Китай первой страной в мире, которая запустит коммерческие услуги низковысотной авиации на электродронах, рассказывает 24 Канал.

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На первом этапе услуги будут предоставлять две компании: Hefei Heyi Aviation и Hefei HeYi Aviation – совместное предприятие EHang, о чем отмечается в соответствующем пресс-релизе. Полеты будут проходить в городах Гуанчжоу и Хэфэй.

Оба оператора получили сертификаты BMS, что подтверждает соответствие авиационным требованиям и наличие необходимого персонала для обслуживания. Однако эксплуатация дронов EHang EH216-S имеет определенные ограничения.

Во-первых , полеты двухместных дронов EHang EH216-S классифицируются как перевозки людей, а не пассажирские перевозки.

, полеты двухместных дронов классифицируются как перевозки людей, а не пассажирские перевозки. Во-вторых , продажа билетов будет ограничена определенными пунктами обслуживания.

, продажа билетов будет ограничена определенными пунктами обслуживания. В-третьих, пока не предусмотрено фиксированных маршрутов или общественных трасс для полетов EH216-S.

Это означает, что полеты будут осуществляться исключительно по заранее установленным туристическим и обзорным маршрутам. Пассажиры смогут приобрести билеты непосредственно в пунктах обслуживания, однако использовать дрон как полноценное аэротакси пока нельзя.

Полеты будут проходить в пределах одного определенного места, без возможности транспортировки из точки А в точку Б. В то же время маршрут не будет ограничен только взлетом, посадкой и зависанием – пассажиры смогут осуществлять экскурсионные полеты по окружающей территории по маршрутам, определенным оператором.

Компания EHang отмечает, что ее стратегическая цель – создание полноценного сервиса городского аэротакси, однако на первом этапе приоритетом остается безопасный запуск туристических перевозок.

А тем временем самый большой электрический самолет в истории полетит уже в этом году. Стартап Heart Aerospace планирует первый экспериментальный полет электрического самолета X1 в 2025 году.