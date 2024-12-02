Как это будет

Разработчики сообщили, что "начальный экспериментальный полет демонстратора Heart X1 призван подтвердить возможности инновационной технологии электрической тяги Heart". Это станет важной вехой для компании, которая была основана в 2019 году и с тех пор привлекла 145 миллионов долларов США для реализации своих планов по реформированию авиации, сообщает 24 Канал со ссылкой на Heart Aerospace.

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Heart представила X1 еще в сентябре, отметив, что он построен в тех же пропорциях, что и топливный ES-30, с размахом крыльев в 32 метра.

Испытательный полет состоится из международного аэропорта Платтсбург на севере штата Нью-Йорк, который компания считает идеальным выбором, учитывая его низкую плотность воздушного движения и поддержку в разработке и тестировании транспортных технологий.

Компания пока не уточнила, будет ли X1 иметь такую же дальность полета, что и ES-30. Однако уже сейчас ясно, он будет иметь нулевой уровень выбросов.

Презентационный ролик самолета X1: видео

Коммерческий самолет ES-30 предназначен для взлета со взлетно-посадочных полос длиной 1 100 метров благодаря своим высокомоментным электродвигателям и турбовинтам, а его гибридная система обеспечивает общую дальность полета почти 400 километров. С такой относительно небольшой дальностью полета и ограниченной пассажировместимостью Heart не стремится заменить большие авиалайнеры. Зато основное внимание уделяется соединению меньших "карманных аэропортов" небольшой площади в общинах с недостаточным уровнем обслуживания. Ожидается, что X1 будет идти тем же путем.



Самолет Heart X1 / Фото Heart Aerospace

Существует еще несколько предприятий, которые стремятся сделать коммерческие полеты без выбросов реальностью:

Например, швейцарская компания ZeroAvia работает над водородно-электрическим гибридным самолетом-амфибией для использования в островных регионах.

В январе компания Elysian заявила, что ее дизайн самолета, вдохновленный 1960-ми годами, с небольшим фюзеляжем и длинными, низко расположенными крыльями, будет работать достаточно хорошо, чтобы перевозить 90 пассажиров в самолете, работающем от батареи. Но ее самолеты поднимутся в небо не раньше 2033 года.

Кроме того, мы имеем много примеров одноместных или двухместных электрических аэротакси, также известных как eVTOL. Например, от Archer Aviation и китайской компании XPeng.



Самолет Heart X1 / Фото Heart Aerospace

Heart имеет еще много работы перед первым полетом X1. Компания отметила, что самолет "проходит широкие испытания критически важных систем для обеспечения безопасного и успешного полета".

Компания уже планирует следующее поколение, Heart X2, в котором будет использован опыт первого демонстратора. В 2026 году будет испытана система "независимой гибридной силовой установки".

Ожидается, что полноценное коммерческое использование начнется где-то в 2028 году.