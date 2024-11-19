Что о нем известно

Суперкомпьютер El Capitan создала компания Cray Computing, которую в 2019 году купил производитель HP. Ожидалось, что его пиковая производительность достигнет 1,5 эксафлопса, но в результате было объявлено, что мощность этой машины составляет 1,742 эксафлопса, сообщает 24 Канал со ссылкой на ежегодный рейтинг TOP500.

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El Capitan – это лишь третий компьютер в мире, который преодолел "экзафлопсную" отметку, а это означает, что он может выполнять более квинтиллиона вычислений в секунду. Два других, Frontier и Aurora, сейчас переместились на второе и третье места соответственно.

Все эти массивные машины находятся в государственных научно-исследовательских учреждениях:

El Capitan находится в Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса.

Frontier – в Окриджской национальной лаборатории.

На Aurora претендует Аргонская национальная лаборатория.

Что интересно, компания Cray Computing приложила руку к разработке всех трех суперкомпьютеров.

El Capitan имеет более 11 миллионов комбинированных ядер CPU и GPU на базе процессоров AMD 4-го поколения EPYC. Эти 24-ядерные процессоры имеют тактовую частоту 1,8 ГГц каждый и оснащены графическими процессорами AMD Instinct M1300A. Он также относительно эффективен, как для таких систем, выжимая 58,89 гигафлопса на ватт.

Если вам интересно, для чего построен El Capitan, то ответ — для обеспечения безопасности ядерных запасов, но он также может быть использован для борьбы с ядерным терроризмом. Будучи более мощным, чем ожидалось, он, вероятно, будет занимать свой почетный трон в течение длительного времени, прежде чем другой компьютер его обгонит.