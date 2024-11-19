Що про нього відомо

Суперкомп'ютер El Capitan створила компанія Cray Computing, яку в 2019 році купив виробник HP. Очікувалося, що його пікова продуктивність досягне 1,5 ексафлопси, але у результаті було оголошено, що потужність цієї машини становить 1,742 ексафлопси, повідомляє 24 Канал з посиланням на щорічний рейтинг TOP500.

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El Capitan – це лише третій комп'ютер у світі, який подолав "екзафлопсну" позначку, а це означає, що він може виконувати понад квінтильйон обчислень за секунду. Два інших, Frontier та Aurora, зараз перемістились на друге та третє місця відповідно.

Всі ці масивні машини знаходяться в державних науково-дослідних установах:

El Capitan знаходиться в Ліверморській національній лабораторії імені Лоуренса.

Frontier – у Окриджській національній лабораторії.

На Aurora претендує Аргонська національна лабораторія.

Що цікаво, компанія Cray Computing доклала руку до розробки всіх трьох суперкомп'ютерів.

El Capitan має понад 11 мільйонів комбінованих ядер CPU та GPU на базі процесорів AMD 4-го покоління EPYC. Ці 24-ядерні процесори мають тактову частоту 1,8 ГГц кожен і оснащені графічними процесорами AMD Instinct M1300A. Він також відносно ефективний, як для таких систем, витискаючи 58,89 гігафлопса на ват.

Якщо вам цікаво, для чого побудований El Capitan, то відповідь — для забезпечення безпеки ядерних запасів, але він також може бути використаний для боротьби з ядерним тероризмом. Будучи більш потужним, ніж очікувалося, він, імовірно, займатиме свій почесний трон протягом тривалого часу, перш ніж інший комп'ютер його обжене.