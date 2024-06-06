Китай запустив найбільшу в світі сонячну електростанцію

Найбільша в світі сонячна електростанція, розташована в пустелі на північному заході Сіньцзяну, тепер підключена до китайської електромережі. Вона розташовується на площі у 810 квадратних кілометрів (81 000 гектарів) і може генерувати потужність у 5 гігаватів.

Найбільша в світі

Сонячна електростанція вироблятиме близько 6,09 мільярда кіловат-годин електроенергії на рік. Якщо припустити, що один електромобіль споживає близько 3 000 кіловат-годин на рік, то це може забезпечити 2,03 мільйона електромобілів щорічно.

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Найбільша у світі сонячна електростанція в Сіньцзяні є частиною великого китайського проєкту, в рамках якого планується встановити по всій країні 455 гігаватів вітрових і сонячних електростанцій. Ці проєкти будуть розташовані в малонаселених, але багатих на ресурси районах і спрямовуватимуть вироблену енергію до великих міських центрів, наприклад, міст на східному узбережжі Китаю.



Знімок сонячних панелей на китайські електростанції / Фото китайського новинного видання CGTN

Варто зазначити, що останнім часом Китай досить серйозно взявся за екологічно чисту енергетику. Після того, як він десятиліттями нарощував свою промисловість, абсолютно не дбаючи про екологічні показники, деякі міста в країні буквально перетворилися на осередок смогу й забруднення, а саму країну звинувачують не просто в недотриманні міжнародних договорів про зниження викидів, а й у тому, що вона є одним з найбільших забрудників у світі загалом. Тож після того, як економіка вийшла на достатньо потужний рівень, влада Китаю взялася модернізувати енергетику, вкладаючись у водну, вітрову та сонячну генерацію.

Зараз країна може похвалитися. Сонячні електростанції Ningxia Tenggeli та Golmud Wutumeiren, кожна потужністю 3 мегавати, вже працюють у мережі.

Сіньцзян тим часом є важливим, але дуже часом суперечливим гравцем у світовій сонячній енергетиці: