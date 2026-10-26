У Китаї збудували 10-поверховий будинок усього за 29 годин

Китайські інженери зводили 10-поверховий житловий будинок трохи більше доби. Рекордний проєкт реалізували завдяки інноваційній модульній технології, яка дозволяє збирати споруди мов конструктор.

Як працює технологія швидкісного будівництва

Як повідомляє видання Clarín, китайська компанія BROAD Group завершила зведення 10-поверхового житлового будинку в місті Чанша, що в провінції Хунань, усього за 28 годин і 45 хвилин.

Будівельники використали власну розробку під назвою "Living Building System". Як і в інших подібних підходах, інженери виготовляють готові модульні блоки на заводі та перевозять їх на майданчик у стандартних вантажних контейнерах.



Складання окремих блоків будинку на заводі / Скриншот 24 Каналу



Окремі блоки будинку перевозили вантажівками / Скриншот 24 Каналу

Збирання будинку на місці та характеристики матеріалів

Після доставки блоків на будівельний майданчик робітники встановлюють їх у потрібне положення за допомогою підіймального крана та затягують болти вручну. Усі водопровідні труби та електричну проводку фахівці також прокладають безпосередньо на заводі, що значно скорочує час монтажу будівлі.



Процес збирання будинку / Скриншот 24 Каналу



Процес збирання будинку / Скриншот 24 Каналу



Процес збирання будинку / Скриншот 24 Каналу

У компанії зазначають, що створили спеціальні сталеві пластини для несної структури модулів. Спеціалісти розробили ці елементи так, що їхнє виробництво коштує значно дешевше порівняно з традиційними матеріалами.



Процес збирання будинку / Скриншот 24 Каналу

До того ж, ці пластини у 10 разів легші та у 100 разів міцніші за класичні аналоги, завдяки чому будівля здатна витримувати потужні землетруси та сильні буревії.



Будинок всередині / Скриншот 24 Каналу



Будинок всередині / Скриншот 24 Каналу