У Китаї зібрали 10 поверхів за менш ніж 29 годин / Скриншот 24 Kаналу
Китайські інженери зводили 10-поверховий житловий будинок трохи більше доби. Рекордний проєкт реалізували завдяки інноваційній модульній технології, яка дозволяє збирати споруди мов конструктор.
Як працює технологія швидкісного будівництва
Як повідомляє видання Clarín, китайська компанія BROAD Group завершила зведення 10-поверхового житлового будинку в місті Чанша, що в провінції Хунань, усього за 28 годин і 45 хвилин.
Будівельники використали власну розробку під назвою "Living Building System". Як і в інших подібних підходах, інженери виготовляють готові модульні блоки на заводі та перевозять їх на майданчик у стандартних вантажних контейнерах.
Збирання будинку на місці та характеристики матеріалів
Після доставки блоків на будівельний майданчик робітники встановлюють їх у потрібне положення за допомогою підіймального крана та затягують болти вручну. Усі водопровідні труби та електричну проводку фахівці також прокладають безпосередньо на заводі, що значно скорочує час монтажу будівлі.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
У компанії зазначають, що створили спеціальні сталеві пластини для несної структури модулів. Спеціалісти розробили ці елементи так, що їхнє виробництво коштує значно дешевше порівняно з традиційними матеріалами.
До того ж, ці пластини у 10 разів легші та у 100 разів міцніші за класичні аналоги, завдяки чому будівля здатна витримувати потужні землетруси та сильні буревії.
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