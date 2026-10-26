В Китае построили 10-этажный дом всего за 29 часов

Как работает технология скоростного строительства

Как сообщает издание Clarín, китайская компания BROAD Group завершила возведение 10-этажного жилого дома в городе Чанша, что в провинции Хунань, всего за 28 часов и 45 минут.

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Строители использовали собственную разработку под названием "Living Building System". Как и в других подобных подходах, инженеры изготавливают готовые модульные блоки на заводе и доставляют их на строительную площадку в стандартных грузовых контейнерах.

Сборка отдельных блоков дома на заводе / Скриншот 24 Канала

Отдельные блоки дома перевозили на грузовиках / Скриншот 24 Канала

Сборка здания на месте и характеристики материалов

После доставки блоков на строительную площадку рабочие устанавливают их в нужное положение с помощью подъемного крана и затягивают болты вручную. Все водопроводные трубы и электрическую проводку специалисты также прокладывают непосредственно на заводе, что значительно сокращает время монтажа здания.

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Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

В компании отмечают, что создали специальные стальные пластины для несущей конструкции модулей. Специалисты разработали эти элементы таким образом, что их производство обходится значительно дешевле по сравнению с традиционными материалами.

Процесс сборки дома / Скриншот 24 Канала

К тому же, эти пластины в 10 раз легче и в 100 раз прочнее классических аналогов, благодаря чему здание способно выдерживать мощные землетрясения и сильные ураганы.

Внутренний вид дома / Скриншот 24 Канала