Китай запустив місію Chang’e-6 для першого в історії збору зразків з далекого боку Місяця
Джерело:SpaceNews
У п'ятницю, 3 травня, Китай розпочав свою складну та амбітну місію Chang’e-6. Мета – зібрати перші в історії зразки з далекого боку Місяця.
Ракета-носій Long March 5 висотою 57 метрів стартувала з космодрому Веньчан о 5:30 ранку за східним часом 3 травня і вивела на орбіту приблизно 8200-кілограмовий апарат Chang’e-6.
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Деталі місії
Якщо місія буде успішною, зразки, отримані під час 53-денного польоту, потенційно можуть змінити наші уявлення про Землю і Місяць, а також пролити світло на історію ранньої Сонячної системи.
Місія Chang’e-6 складається з чотирьох космічних апаратів, кожному з яких відведено певну роль.
- Орбітальний апарат виведе місію на місячну орбіту.
- Посадковий апарат відокремиться, щоб здійснити посадку в кратері Аполлона на зворотному боці Місяця.
- Враховуючи постійну невидимість далекого боку Місяця для Землі через приливне блокування, що потребує супутника-ретранслятора зв'язку. Китай у березні запустив Queqiao-2 на спеціальну місячну орбіту, щоб полегшити зв'язок між Землею і далеким місячним краєм.
- Після спуску і посадки апарат за допомогою бура і черпака візьме до 2000 грамів зразків місячного ґрунту з глибини до двох метрів. Потім ці зразки будуть завантажені в ракету-носій і виведені назад на місячну орбіту, де відбудеться ретельно спланована зустріч і стикування з орбітальним кораблем.
Згодом зразки будуть перенесені до капсули для повернення на Землю. Підйомний модуль буде відокремлено, а орбітальний апарат підготується до повернення на Землю. Капсула буде випущена безпосередньо перед входом в атмосферу Землі, пройде початковий проміжний проліт, щоб допомогти сповільнитись перед остаточним спуском крізь атмосферу і приземленням у Внутрішній Монголії.
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Ця місія слугує резервним варіантом місії повернення зразків Chang’e-5 2020 року, яка успішно зібрала зразки з ближнього боку Місяця.
Апарат Chang’e-5 збирає зразки з поверхні Місяця / Фото CNSA
Крім того, вона ґрунтується на досягненнях місії Chang’e-4, яка висадила апарат на зворотному боці Місяця у 2019 році.
Додаткові завдання
На додаток до своєї основної мети – збору зразків з Місяця, посадковий модуль Chang’e-6 оснащений різноманітними приладами, які покликані поглибити наукове розуміння та зібрати важливу інформацію для майбутніх досліджень.
Серед цих інструментів:
- посадочна камера і панорамний фотоапарат для отримання зображень,
- георадар для зондування під поверхнею Місяця,
- спектрометр місячних мінералів для аналізу складу поверхні.
Співпраця
Місія Chang’e-6 також здійснюється у співпраці з іншими космічними агенціями світу.
- Франція надає інструмент Detection of Outgassing RadoN (DORN), призначений для виявлення радону, що виділяється з місячної кори.
- Швеція, за підтримки Європейського космічного агентства (ESA), надає корисне навантаження Negative Ions at the Lunar Surface ("Негативні іони на поверхні Місяця" або NILS).
- Італійський пасивний лазерний ретрорефлектор також є частиною наукового арсеналу місії.
- На борту також 7-кілограмовий кубсат ICUBE-Q, спільна розробка пакистанського національного космічного агентства SUPARCO і китайського Шанхайського університету Цзяо Тун.
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Місія Chang’e-6 nfrj; надасть цінну інформацію і досвід роботи, які можуть бути застосовані для майбутніх місій, в тому числі для збору і повернення зразків з Марса. Китай планує запустити таку місію до 2030.