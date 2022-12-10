Залишки китайської ракети утворили хмару космічного сміття на орбіті

Після аварії, що сталася 12 листопада, залишки китайської ракети "Чанчжен-6А" перетворилися на хмару космічного сміття. Тепер понад 350 уламків становлять потенційну небезпеку для інших об'єктів на орбіті.

Інцидент стався незабаром після успішного завершення місії – його ймовірною причиною став збій у роботі верхнього ступеня. Розголосу він набув після повідомлення 18 ескадрильї космічної оборони Космічних сил США: 12 листопада підрозділ передав інформацію про виявлення 50 фрагментів корпусу ракети, що стали космічним сміттям.

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Станом на сьогодні, як уточнили американські експерти, залишки ракети утворили велику хмару, яка тепер складається з 350 уламків.

Причина аварії

Характер розподілу уламків вказує, що інцидент був пов'язаний зі збоєм у системі подачі палива, а не мимовільним руйнуванням елементів конструкції. На думку астрофізика і фахівця із супутників Джонатана Макдауелла, причиною могла бути відмова системи випуску палива з подальшим займанням його залишків, хоча, підкреслив експерт, причина аварії залишається неясною.

14 листопада представниця китайського МЗС у відповідь на запитання журналіста New York Times про інцидент заявила, що "подія не вплине на китайську космічну станцію або МКС" і переадресувала подальші запитання "компетентним відомствам".

Більша частина уламків "Чанчжен-6А" перебуває на висоті від 800 до 1000 кілометрів – висота орбіти МКС становить близько 420 кілометрів, а в китайської космічної станції "Тяньгун" вона дещо менша.