Инцидент произошел вскоре после успешного завершения миссии – его вероятной причиной стал сбой в работе верхней ступени. Огласку он получил после сообщения 18-й эскадрильи космической обороны Космических сил США: 12 ноября подразделение передало информацию об обнаружении 50 фрагментов корпуса ракеты, ставших космическим мусором.

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По состоянию на сегодня, как уточнили американские эксперты, остатки ракеты образовали большое облако, которое теперь состоит из 350 обломков.

Причина аварии

Характер распределения отломков указывает, что инцидент был связан со сбоем в системе подачи топлива, а не самопроизвольным разрушением элементов конструкции. По мнению астрофизика и специалиста со спутников Джонатана Макдауэлла, причиной мог быть отказ системы выпуска топлива с последующим возгоранием его остатков, хотя, подчеркнул эксперт, причина аварии остается неясной.

14 ноября представитель китайского МИД в ответ на вопросы журналиста New York Times об инциденте заявила, что событие не повлияет на китайскую космическую станцию или МКС и переадресовало дальнейшие вопросы "компетентным ведомствам".

Большая часть обломков "Чанчжэн-6А" находится на высоте от 800 до 1000 километров – высота орбиты МКС составляет около 420 километров, а у китайской космической станции "Тяньгун" она несколько меньше.