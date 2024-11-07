Гірше, ніж очікувалося: звіт розкриває масштаби діяльності китайських хакерів

У новому звіті йдеться про "масштабне шпигунство" телекомунікаційних хакерів, пов'язаних з Китаєм. Вони, як повідомляється, мали доступ до комунікацій тисяч людей.

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Продовжують з'являтися нові подробиці про нещодавній злам американських телекомунікаційних компаній, здійснений китайською хакерською групою. Вона націлилася на американських чиновників і співробітників передвиборчих штабів. Тепер з'ясовується, що доступ хакерів був навіть ширшим, ніж вважали раніше. Це могло вплинути на комунікації "потенційно тисяч американців", повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

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Минулого тижня газета The New York Times повідомила: слідчі ФБР підозрюють, що хакерська група, відома під назвою Salt Typhoon, отримала доступ до журналів дзвінків і SMS-повідомлень. Як повідомляється, група потрапила в телефони дипломатів та урядовців, а також людей, пов'язаних з обома президентськими кампаніями.

Тепер WSJ повідомляє, що хакери, які "ймовірно" працювали на китайську розвідку, провели "вісім місяців або більше" в телекомунікаційній інфраструктурі США, і що вони, можливо, змогли отримати дані тисяч людей, які контактували з особами, на яких вони націлилися. Зокрема, китайські урядові злочинці видобули журнали дзвінків, незашифровані тексти та навіть деякі аудіофайли.

Видання підтверджує попередні повідомлення про те, що хакери "обмежили свої цілі кількома десятками обраних, високопоставлених політичних фігур і діячів у сфері національної безпеки". Але хакери, які, як повідомляється, використовували маршрутизатори, що використовуються телекомунікаційними компаніями, мали "можливість отримати доступ до телефонних даних практично будь-якого американця, який є клієнтом скомпрометованого оператора — групи, до якої входять AT&T і Verizon".

І AT&T, і Verizon відмовилися коментувати цей звіт.