Детали

Продолжают появляться новые подробности о недавнем взломе американских телекоммуникационных компаний, осуществленном китайской хакерской группой. Она нацелилась на американских чиновников и сотрудников предвыборных штабов. Теперь выясняется, что доступ хакеров был даже более широким, чем считали ранее. Это могло повлиять на коммуникации "потенциально тысяч американцев", сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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На прошлой неделе газета The New York Times сообщила: следователи ФБР подозревают, что хакерская группа, известная под названием Salt Typhoon, получила доступ к журналам звонков и SMS-сообщений. Как сообщается, группа попала в телефоны дипломатов и чиновников, а также людей, связанных с обеими президентскими кампаниями.

Теперь WSJ сообщает, что хакеры, которые "вероятно" работали на китайскую разведку, провели "восемь месяцев или более" в телекоммуникационной инфраструктуре США, и что они, возможно, смогли получить данные тысяч людей, которые контактировали с лицами, на которых они нацелились. В частности, китайские правительственные преступники добыли журналы звонков, незашифрованные тексты и даже некоторые аудиофайлы.

Издание подтверждает предыдущие сообщения о том, что хакеры "ограничили свои цели несколькими десятками избранных, высокопоставленных политических фигур и деятелей в сфере национальной безопасности". Но хакеры, которые, как сообщается, использовали маршрутизаторы, используемые телекоммуникационными компаниями, имели "возможность получить доступ к телефонным данным практически любого американца, который является клиентом скомпрометированного оператора — группы, в которую входят AT&T и Verizon".

И AT&T, и Verizon отказались комментировать этот отчет.