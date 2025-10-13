Світова напівпровідникова галузь готується до серйозних збоїв після того, як Китай запровадив обмеження на експорт рідкоземельних елементів – ключових компонентів для виробництва мікрочипів. У відповідь США оголосили нові тарифи й обмеження на експорт програмного забезпечення до Китаю, що загрожує подальшою ескалацією торгової війни.

Глобальна індустрія мікрочипів стоїть перед новим витком торгового протистояння між Китаєм і США. Пекін запровадив найжорсткіші на сьогодні обмеження на експорт рідкоземельних матеріалів – елементів, без яких неможливе виготовлення сучасних напівпровідників, магнітів і лазерних систем. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

Що сталося між Китаєм і США?

Цей крок став першим масштабним випадком, коли Китай використав свою юрисдикцію для контролю над іноземними компаніями в секторі, що визначає розвиток штучного інтелекту. Нові правила вимагають, щоб закордонні підприємства отримували дозвіл на експорт будь-яких матеріалів, які містять навіть сліди китайських рідкоземів. Під обмеження потрапляють і компоненти, що використовуються у виробництві чипів для військових і дослідницьких проєктів.

У відповідь президент США Дональд Трамп оголосив про додаткові 100% тарифи на китайські товари та нові обмеження на експорт "критичного програмного забезпечення". За словами американських чиновників, це спроба захистити технологічні ланцюги постачання від китайського тиску.

Як це впливає на ринок чипів?

Через китайські обмеження компанія ASML Holding NV, єдиний у світі виробник обладнання для створення найскладніших мікрочипів, може зіткнутися з тижневими затримками постачань. Джерела в компанії повідомляють, що ASML уже готується до перебоїв і проводить консультації з урядами Нідерландів і США, шукаючи альтернативні шляхи постачання.

Інші великі американські виробники чипів також оцінюють потенційні наслідки. Один із менеджерів заявив, що найбільша загроза наразі – це зростання цін на магніти, виготовлені з рідкоземельних елементів, без яких неможливе виробництво мікрочипів. Інша компанія терміново перевіряє свої ланцюги постачання, щоб виявити продукти, які містять китайські матеріали, і побоюється, що нова система ліцензій фактично зупинить виробництво.

Аналітики наголошують, що нові експортні правила Китаю особливо вдарять по виробниках обладнання для напівпровідників, які використовують рідкоземельні хімікати або магніти у своїх технологіях.

Політичне тло і реакція світу

Напередодні свого візиту до Азії, де мав відбутися саміт із Сі Цзіньпіном, Трамп назвав дії Китаю "ворожими" й пригрозив скасувати зустріч. Він заявив, що Пекін "тримав світ у заручниках" і що США не дозволять Китаю контролювати критичні ресурси.

Нові тарифи, які набудуть чинності наступного місяця, піднімуть податок на імпорт китайських товарів до 130%. Це майже дорівнює рівню у 145%, який діяв на початку року до тимчасового торговельного перемир’я.

У Білому домі підтвердили, що уряд аналізує наслідки китайських правил, ухвалених без попередження. У Конгресі США дії Китаю назвали "економічним оголошенням війни".

Європейські уряди також висловили занепокоєння. У Німеччині Міністерство економіки заявило, що працює з компаніями та Єврокомісією над стратегією реагування. Тайвань, який залежить від постачань рідкоземів із США, Європи та Японії, поки не бачить прямих наслідків, але готується до можливих змін у ціні та доступності сировини.

Що далі?

Хоча деякі експерти припускають, що обмеження можуть бути тимчасовим політичним тиском напередодні зустрічі Трампа і Сі, інші вважають, що Пекін має реальні важелі впливу на світову технологічну економіку. Як зазначила аналітикиня Gracelin Baskaran з Центру стратегічних і міжнародних досліджень, Китай "має важелі, які змушують виконувати його вимоги не лише американські, а й глобальні компанії".

Наразі невідомо, як довго триватимуть обмеження та чи зможе Китай відстежувати настільки дрібні рівні вмісту рідкоземів у продукції. Але очевидно одне – боротьба за контроль над критичними матеріалами стає новим фронтом у глобальній технологічній війні.

