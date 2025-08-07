Як працювала таємна мережа постачання чипів?

Судові документи, розсекречені у вівторок, детально описують фірму ALX Solutions Inc., яка виникла через кілька тижнів після введення санкцій проти Китаю наприкінці 2022 року. Протягом наступних двадцяти місяців компанія здійснила 21 відправлення товарів за кордон, часто через Сінгапур або Малайзію. Контрабандисти декларували вантаж як "звичайні відеокарти", що не підлягали обмеженню. Під час однієї з перевірок митні сканери виявили ящики, набиті найсучаснішими прискорювачами, хоча коробки були позначені як "комп’ютерні деталі", пише 24 Канал з посиланням на заяву Міністерства юстиції США.

Дивіться також Працівники TSMC намагалися викрасти таємницю виробництва чипів для iPhone 18

Слідчі також перехопили чати організаторів схеми, де один зі співзасновників, Чуань Генг, інструктував свого партнера Шівея Янга "розбивати замовлення, ніколи не повторювати одного експедитора, змінювати етикетки, якщо хтось запитує". Це свідчить про свідоме приховування справжнього призначення вантажу, вважають у Міністерстві юстиції.

Ця справа ґрунтується на правилах Бюро промисловості та безпеки (BIS), виданих у жовтні 2022 року, які обмежили доступ Китаю до чипів, здатних обробляти великі нейронні мережі, якщо експортери не отримають ліцензію Міністерства торгівлі. Чипи, про які йдеться, мали пропускну здатність приблизно 600 гігабайтів на секунду, що, за словами представників BIS, відповідає апаратному забезпеченню, здатному підтримувати військовий штучний інтелект.

Розслідування розгорталося, як справжній шпигунський трилер: минулого грудня митники в Лонг-Біч виявили неправильно марковану палету. Перевірка серійного номера вивела на базу даних партнерів Nvidia. Подальше спостереження вночі відстежило фургон доставки від порту до орендованого складу ALX. Коли агенти отримали ордер на обшук, вони знайшли порожні антистатичні лотки приблизно для тисячі преміальних графічних процесорів, ринкова вартість яких становила понад 25 мільйонів доларів, а також пакувальні накладні, що прямували до нової фірми зі штучного інтелекту в Шеньчжені.

Чуань Генг, законний резидент США, здався без опору.

Шівея Янга, термін студентської візи якого закінчився у 2020 році, затримали в аеропорту Лос-Анджелеса з квитком в один бік до Тайбея.

Суд звільнив Генга під заставу в 250 000 доларів, тоді як Янг залишається під вартою до першого слухання. Обидва звинувачуються згідно із Законом про реформу експортного контролю, що передбачає покарання до 20 років позбавлення волі.

Загальнодоступні документи показують, що Генг раніше працював фінансовим директором у короткостроковій компанії електронної комерції, розформованій через несплату податків. Янг був співвласником лос-анджелеського офісу з пересилання посилок, який обслуговував іноземних "перекупників кросівок". Жоден із них не мав технічної освіти, що підкріплює заяву прокурорів, що ALX існувала виключно для переміщення забороненого кремнію на китайський ринок.