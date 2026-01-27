На ринку напівпровідників формується нова нестача, цього разу пов'язана з чипами пам'яті. Активне розгортання дата-центрів для систем штучного інтелекту різко підвищило попит на оперативну пам'ять і флеш-накопичувачі. У результаті чипів стає менше для звичних пристроїв – смарттелевізорів, смартфонів і ноутбуків. Про це розповідає BGR.

Чому смарттелевізори опинилися під загрозою подорожчання?

Великі виробники вже попереджають про зростання вартості компонентів. Samsung Electronics заявляє, що ціни на пам'ять підвищуються, а подорожчання поступово поширюється на весь ринок електроніки. Частина цін на чипи вже зросла настільки, що виробники можуть перекласти додаткові витрати на покупців.

Ситуацію ускладнює концентрація виробництва. Samsung, Micron і SK Hynix контролюють понад 90% світового ринку пам'яті. У таких умовах замовлення від компаній, що розвивають ШІ, стають пріоритетними, тоді як споживча електроніка відходить на другий план. Micron уже підтвердила наміри повністю вийти зі споживчого бізнесу Crucial.

Водночас експерти вбачають і стриманий позитив. Виробники чипів активно інвестують у розширення потужностей. Якщо попит з боку ШІ з часом стабілізується, це може поліпшити баланс між попитом і пропозицією та зробити пам'ять доступнішою для споживачів.

Під час CES 2026 керівник глобального маркетингу Samsung заявив, що подорожчання торкнеться не лише продукції компанії, а й усієї галузі. Samsung уже підвищила ціни на окремі типи пам'яті на 60% у період із вересня по листопад 2025 року.

Як пише WSJ, для смарттелевізорів це означає зростання роздрібних цін, хоча масштаби подорожчання залежатимуть від регіону та розміру екрана. Навіть моделі середнього класу можуть коштувати помітно дорожче, ніж у попередні роки. Компоненти пам'яті, зокрема DRAM і флеш-сховища, займають дедалі більшу частку собівартості пристроїв.

Причина дефіциту – різка зміна структури попиту. Системи ШІ потребують значно більше пам'яті, ніж побутова електроніка. Виробничі потужності не здатні швидко адаптуватися, адже будівництво нових фабрик потребує років і мільярдних інвестицій. У підсумку чипи пам'яті перетворюються з масового товару на стратегічно обмежений ресурс, що неминуче штовхає ціни вгору.

Чому виробництво чипів дорожчає?

Подорожчання оперативної пам'яті – лише частина проблем для індустрії чипів. Експерти попереджають, що обладнання для виробництва напівпровідників входить у фазу різкого зростання вартості. Причини – бум ШІ, хмарних обчислень і перехід до нових техпроцесів. Світові продажі обладнання для виробництва напівпровідників продовжують швидко зростати. За прогнозом галузевої асоціації SEMI, у 2025 році цей ринок досягне 133 мільярдів доларів, що на 13,7% більше у річному вимірі. У 2026 році показник має зрости до 145 мільярдів доларів, а у 2027 – до 156 мільярдів доларів.

Особливо це помітно у сегменті Wafer Fab Equipment. Після зростання продажів на 9,8% цього року SEMI прогнозує ще два роки стабільного підйому – на 5,5% і 6,6%. Компанії розширюють виробничі потужності, щоб задовольнити попит на ШІ-прискорювачі, системи високопродуктивних обчислень і преміальні мобільні процесори. Суттєво зростають і капітальні витрати, пов'язані з пам'яттю. Попит на високошвидкісну пам'ять HBM штовхає ринок угору, а сегмент обладнання для NAND може зрости на 45,4% лише цього року. Продажі обладнання для DRAM, за оцінками, також покажуть приріст – приблизно на 15,4%.