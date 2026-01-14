Американець купив дешевий китайський суперкар, а тепер шокований тим, що отримав натомість

Ринок китайських електромобілів стрімко зростає й дедалі активніше виходить за межі Азії. Низькі ціни, гучні характеристики та сміливі обіцянки приваблюють покупців у різних країнах. Проте історія одного американця показала, що приватні угоди з-за кордону можуть приховувати неприємні сюрпризи, які стають очевидними лише після доставки.

Що пішло не так із замовленням електрокара з Китаю?

Житель Каліфорнії та YouTube-блогер, відомий під псевдонімом The Inja, вирішив придбати електричний спортивний автомобіль Qiantu K50 безпосередньо з Китаю. Він скористався послугами приватного продавця, розраховуючи отримати ефектний електроспорткар за відносно доступною ціною. Вартість автомобіля склала 31 тисячу доларів, ще близько 9 тисяч доларів пішло на податки та супутні витрати, повідомляє 24 Канал з посиланням на SupercarBlondie.

Процес доставки виявився довгим і виснажливим. Автомобіль добирався до США близько восьми місяців, а покупцеві довелося неодноразово контактувати з митними службами та з’ясовувати формальності. Однак справжні проблеми почалися вже після прибуття вантажу.



Так мав би виглядати замовлений автомобіль, хоча невідомо, який саме колір замовляв автор / Фото MotorTrend

Згідно з офіційними характеристиками, Qiantu K50 має масу трохи менше ніж 2 тисячі кілограмів. Але під час завантаження ящика на евакуатор блогер звернув увагу на дивну деталь: вантажівка поводилася так, ніби перевозить значно легший автомобіль. Подальша перевірка підтвердила підозри – реальна маса була меншою приблизно на 400 кілограмів.

Коли ящик нарешті відкрили, стало зрозуміло, що очікування не мали нічого спільного з реальністю. Замість футуристичного електроспорткара з агресивним дизайном усередині знаходився компактний хетчбек, який візуально нагадував щось середнє між Fiat 500 і іграшковим міським електромобілем. За словами The Inja, автомобіль виглядав нашвидкуруч зібраним і не мав нічого спільного з моделлю, яку він замовляв.

Блогер публічно зізнався, що відчув сильне розчарування і навіть сором через те, що цей автомобіль стояв на його подвір’ї. Після цього він намагався домогтися повернення коштів від продавця, але переговори зайшли в глухий кут. Продавець пропонував майже повну компенсацію лише за умови видалення відео з YouTube, однак The Inja відмовився від такої угоди.



Автомобіль, який прислали блогеру замість спорткара / Скриншот 24 Каналу



Автомобіль, який прислали блогеру замість спорткара / Скриншот 24 Каналу

У підсумку покупець так і не повернув близько 40 тисяч доларів, витрачених на автомобіль та його доставку. Замість цього він вирішив залишити отриманий електрокар і перетворити ситуацію на контент для каналу, плануючи доопрацювання та модифікації машини в майбутньому.

Варто зазначити, що оригінальний Qiantu K50 уже не виробляється, як пише видання licarco. Компанія припинила випуск цієї моделі у 2020 році через слабкі продажі та проблеми з ринковим позиціонуванням. Історія The Inja стала показовим прикладом того, що навіть на тлі загального успіху китайських електромобілів ризики при купівлі через приватних продавців залишаються дуже високими.

Свою реакцію блогер показав на YouTube: дивіться відео