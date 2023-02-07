Китайська компанія готує конкурента ChatGPT під назвою Ernie Bot

Китайський технологічний гігант Baidu повідомив про завершення тестування Ernie Bot. Це аналог ChatGPT, який анонсують уже в березні.

Мовна модель від Baidu розроблялася мінімум з 2019 року. Вона здатна розуміти мову, генерувати тексти та зображення. Саме слово розшифровується як Enhanced Representation through Knowledge Integration.

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Що відомо

Повідомляється, що за останні роки Baidu витратила мільярди доларів на дослідження штучного інтелекту. Тепер видання Reuters із посиланням на свого інформатора повідомило, що спочатку вийде окремий застосунок, а потім компанія додасть Ernie Bot у свою пошукову систему.

Baidu заявила, що Ernie – це велика мовна модель на основі штучного інтелекту, яка поступово розвинулася до здатності виконувати такі завдання, як розуміння мови, генерування мови та перетворення тексту в зображення.

Ринок реагує

Ця новина призвела до того, що акції гіганта пошукової системи Baidu, що котируються на Гонконгській біржі, відразу виросли на 15,3%.

Акції інших китайських компаній, що займаються розробкою штучного інтелекту, також зросли, оскільки глобальний ажіотаж навколо сенсаційного чат-бота ChatGPT підштовхнув спекулятивні ставки на нову технологію.

Всього через два місяці після запуску ChatGPT, який може генерувати статті, есе, жарти й навіть вірші у відповідь на текстові запити, був визнаний найбільш швидкозростаючим споживчим додатком в історії.

Це спонукало багато технологічних компаній подвоїти зусилля у розвитку розпіареної технології генеративного штучного інтелекту, яка донедавна існувала радше на задньому плані.

Наприклад, Google оголосила "червоний код" і пришвидшеними темпами завершує розробку власного аналога ChatGPT, який збирається впровадити в пошукову систему після того, як про те ж саме оголосила Microsoft для свого пошуковика Bing.

Google анонсував ще недопрацьований чат-бот Bard учора, 6 лютого, а Microsoft готує презентацію сьогодні, 7 лютого.

Це означає, що технологія піде далі, ніж ChatGPT, який працює тільки з текстом і взагалі недоступний у Китаї. У компанії OpenAI є інша нейромережа для генерування зображень за текстовим описом, яка називається DALL·E