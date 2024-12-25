Представлено повністю металеву механічну клавіатура Icebreaker ціною в два iPhone

Компанія Serene Industries представила механічну клавіатуру Icebreaker – розкішний периферійний пристрій вартістю 2100 доларів. Хоча функції клавіатури не є революційними, її унікальний дизайн та матеріали преміум-класу виправдовують високу ціну, за словами компанії.

Клавіатура Icebreaker черпає натхнення в дизайні нью-йоркського хмарочоса Flatiron Building, імітуючи його клиноподібну структуру, повідомляє 24 Канал.

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Якщо подивитися на неї під правильним кутом, вона здається пласкою, як аркуш паперу,

– каже засновник Serene Industries Денис Агарков.

Пристрій має монолітний корпус, виготовлений з алюмінієвого сплаву 6061, що підкреслює міцність та естетичність.



Клавіатура Icebreaker / Фото Serene

Алюмінієві ковпачки клавіш клавіатури перфоровані крихітними отворами діаметром 400 мкм. Ця перфорація забезпечує тактильні відчуття та взаємодіє зі світлодіодним підсвічуванням для візуальної привабливості. Однак така конструкція створює потенційні проблеми в обслуговуванні, оскільки в отворах може накопичуватися пил і сміття.



Творці клавіатури надихалися дизайном хмарочоса / Фото Serene

Крім того, низькопрофільні накладки встановлюються на механічні перемикачі на всю висоту, що може призвести до незначної нестабільності під час використання.

Особливості та варіанти

Клавіатура Icebreaker має поворотну ручку для регулювання гучності та інші програмовані функції, такі як редагування відео та зображень, що налаштовуються через додаток Via.

Базовий варіант (1500 доларів): Безбарвний алюмінієвий корпус, роз'єм USB Type-C і перемикачі з можливістю гарячої заміни.

Преміум-версія (2100 доларів): Має функцію Bluetooth, перемикачі на основі ефекту Холла та чорне покриття.

Бездротова модель поставляється з акумулятором ємністю 4000 мАг і чотирма отворами з різьбою 1/4-20 в основі для аксесуарів або варіантів кріплення. Примітно, що клавіатура не має цифрового блоку, тому вона підійде користувачам, які надають перевагу компактному дизайну.

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Завдяки високоякісним матеріалам та вражаючому дизайну, механічна клавіатура Icebreaker орієнтована на ентузіастів та колекціонерів, які готові платити за естетику та ексклюзивність. Попередні замовлення вже відкриті.