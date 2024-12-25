Як це працюватиме

У новому дослідженні вчені використовували провідність шкіри — показник того, наскільки добре шкіра проводить електричний струм — для оцінки емоцій 33 учасників, яким показували емоційно забарвлені відеоролики. Оскільки провідність змінюється, коли ви пітнієте, вони виявили кореляцію між цими вимірюваннями та відео, які викликали почуття страху, здивування та "емоції родинних зв'язків". Це робить явище провідності точним методом для виявлення змін в емоціях у режимі реального часу, повідомляє 24 Канал з посиланням на LiveScience.

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У поєднанні з іншими фізіологічними сигналами, такими як моніторинг серцевого ритму та мозкової активності, провідність шкіри може відігравати центральну роль у розробці інтелектуальних пристроїв та послуг, орієнтованих на емоції.

На сьогодні мало хто досліджував, як динаміка реакцій шкірної провідності відрізняється залежно від емоцій, попри те, що висока швидкість реагування є ключовою особливістю шкірної провідності. Очікується, що результати цього дослідження сприятимуть розвитку технологій, які можуть бути використані для точної оцінки емоцій у поєднанні з іншими фізіологічними сигналами,

– зазначили вчені.

Хоча в дослідженні не розглядалася конкретно інтеграція технології з робототехнікою, системи, здатні реагувати на людські емоції, мають кілька перспективних застосувань. Гіпотетично, це можуть бути розумні пристрої, які вмикають заспокійливу музику, коли ви перебуваєте у стресовому стані, або стрімінгові платформи, які підбирають рекомендації щодо контенту відповідно до вашого настрою.

Однак, щоб бути ефективними, ці пристрої повинні точно виявляти та інтерпретувати емоції. У статті вчені зазначають, що нинішні технології емоцій покладаються на розпізнавання обличчя та аналіз мови. Але вони не тільки ненадійні, особливо коли відео- та аудіосигнали нечіткі, але й несуть у собі загрозу конфіденційності, вважають автори.

Згідно з дослідженням, провідність шкіри може бути найкращим виходом із цих проблем. Коли людина відчуває емоційну реакцію, її потові залози активуються, що змінює електричні властивості шкіри. Ці зміни відбуваються протягом однієї-трьох секунд, забезпечуючи дуже швидкий зворотний зв'язок про емоційний стан людини.

Як проводили дослідження

Учені з Токійського університету прикріпили датчики до пальців 33 учасників і показали їм різноманітні "емоційно заряджені кліпи", включаючи сцени з фільмів жахів, комедійні скетчі та відео возз'єднання сім'ї. Під час перегляду команда вимірювала, як швидко провідність шкіри учасників досягала піку і скільки часу було потрібно, щоб повернутися до норми.

Дослідження виявило чіткі закономірності для різних емоцій:

Реакція страху тривала найдовше, що, як пояснили вчені, ймовірно, є еволюційною особливістю, яка допомагає людині бути уважною до небезпеки.

Емоції родинних зв'язків, описані як суміш щастя та смутку, викликали повільніші реакції, що, на думку вчених, могло бути пов'язано з тим, що ці два почуття заважали один одному.

Гумор викликав найшвидші реакції, але вони швидко згасали. Причина цього невідома. Вчені зазначили, що "література про динаміку шкірної провідності, викликаної сміхом і страхом", досить мізерна.

Хоча метод не є досконалим, поєднання провідності шкіри з іншими фізіологічними сигналами — такими як частота серцевих скорочень, електроміографія та мозкова активність — може підвищити точність методу, вважають дослідники. В умовах зростання попиту на методи оцінки суб'єктивного досвіду людей на основі їхніх фізіологічних сигналів, це дозволить компаніям надавати кращі послуги.