Клавиатура Icebreaker черпает вдохновение в дизайне нью-йоркского небоскреба Flatiron Building, имитируя его клиновидную структуру, сообщает 24 Канал.

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Если посмотреть на нее под правильным углом, она кажется плоской, как лист бумаги,

– говорит основатель Serene Industries Денис Агарков.

Устройство имеет монолитный корпус, изготовлен из алюминиевого сплава 6061, что подчеркивает прочность и эстетичность.



Клавиатура Icebreaker / Фото Serene

Алюминиевые колпачки клавиш клавиатуры перфорированы крошечными отверстиями диаметром 400 мкм. Эта перфорация обеспечивает тактильные ощущения и взаимодействует со светодиодной подсветкой для визуальной привлекательности. Однако такая конструкция создает потенциальные проблемы в обслуживании, поскольку в отверстиях может скапливаться пыль и мусор.



Создатели клавиатуры вдохновлялись дизайном небоскреба / Фото Serene

Кроме того, низкопрофильные накладки устанавливаются на механические переключатели на всю высоту, что может привести к незначительной нестабильности во время использования.

Особенности и варианты

Клавиатура Icebreaker имеет поворотную ручку для регулировки громкости и другие программируемые функции, такие как редактирование видео и изображений, настраиваемые через приложение Via.

Базовый вариант (1500 долларов): Бесцветный алюминиевый корпус, разъем USB Type-C и переключатели с возможностью горячей замены.

Премиум-версия (2100 долларов): Имеет функцию Bluetooth, переключатели на основе эффекта Холла и черное покрытие.

Беспроводная модель поставляется с аккумулятором емкостью 4000 мАч и четырьмя отверстиями с резьбой 1/4-20 в основании для аксессуаров или вариантов крепления. Примечательно, что клавиатура не имеет цифрового блока, поэтому она подойдет пользователям, которые предпочитают компактный дизайн.

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Благодаря высококачественным материалам и впечатляющему дизайну, механическая клавиатура Icebreaker ориентирована на энтузиастов и коллекционеров, которые готовы платить за эстетику и эксклюзивность. Предварительные заказы уже открыты.