Apple представить iPhone SE 4 та нові iPad вже зовсім скоро

Компанія Apple готується до весняної презентації нових пристроїв, серед яких недорогий смартфон iPhone SE 4, а також планшети iPad 11 та оновлений iPad Air. Відомий журналіст Bloomberg Марк Гурман повідомив, що ці пристрої будуть представлені до квітня 2024 року.

Раніше Apple анонсувала вихід цих продуктів у першій половині 2025 року, однак тепер терміни стали чіткішими, повідомляє 24 Канал. За словами Гурмана, оновлення iOS 18.3 та iPadOS 18.3 можуть бути випущені вже наприкінці січня, але нові пристрої, ймовірно, дебютують у березні чи квітні.

А тим часом Apple планує змінити бренд iPhone SE

Оновлення iOS 18.4, яке додасть підтримку нових мов для Apple Intelligence, очікується в квітні, а новинки Apple працюватимуть на базі iOS 18.3 з можливістю оновлення.

iPhone SE 4 та нові планшети

Новий iPhone SE 4 за дизайном нагадуватиме iPhone 14, однак збережеться одна камера на задній панелі. Смартфон отримає сучасний процесор A18, який використовується у серії iPhone 16.

Планшет iPad 11, як очікується, буде оснащений процесором A17 Pro, що забезпечить підтримку Apple Intelligence.



iPhone SE 4 / Фото 9to5mac

Щодо iPad Air, який востаннє оновлювався минулого року та отримав процесор M2, поки немає точних даних про зміни, заплановані на весну.

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Apple традиційно проводить весняні презентації, і новинки цього року обіцяють бути цікавими для користувачів, які шукають сучасні, але доступні рішення.