Рідкісна комета вперше за 170 тисяч років наблизиться до Сонця

Комета C/2025 R3, яка повертається до Сонця раз на 170 тисяч років, швидко яскравішає і може стати видимою неозброєним оком. Астрономи називають це рідкісною нагодою спостерігати об’єкт такого масштабу.

Комета C/2025 R3, також відома як PANSTARRS, привернула увагу астрономів через свою надзвичайно рідкісну орбіту. Вона походить із Хмара Оорта – далекої області на межі Сонячної системи, де формуються довгоперіодичні комети. За оцінками вчених, цей об’єкт здійснює повний оберт навколо Сонця приблизно раз на 170 тисяч років. Про це пише Daily galaxy.

Чому ця комета настільки особлива?

Комету вперше зафіксували 8 вересня 2025 року, коли вона перебувала на відстані 3,6 астрономічної одиниці від Сонця. На той момент її яскравість була дуже низькою – близько 20 зоряної величини, і вона виглядала як ледь помітна точка. Проте з наближенням до Сонця її світність стрімко зростає, що робить її дедалі помітнішою для спостерігачів.

За даними British Astronomical Association, вже на початку квітня 2026 року яскравість комети досягла 6 зоряної величини. Це означає, що за сприятливих умов її можна побачити навіть без телескопа – хоча б за допомогою бінокля.

Очікується, що під час перигелію – найближчої точки до Сонця в середині квітня – комета може досягти 3 зоряної величини. У такому разі вона стане доступною для спостереження неозброєним оком. Водночас наближення до Сонця ускладнить умови видимості, особливо в ранковому небі.

Астроном Нік Джеймс зазначає, що за нинішніх темпів яскравішання комета може стати ще помітнішою, хоча її розташування поруч із Сонцем обмежить можливості спостереження. Додатковий ефект розсіювання світла може ще більше підсилити її видимість.

Для жителів Північної півкулі найбільш вдалий період для спостереження – найближчі дні до 20 квітня. Після цього комета опиниться занадто близько до Сонця і фактично зникне з поля зору.

Щоб побачити цей рідкісний об’єкт, експерти радять виходити на спостереження приблизно за годину до світанку. Комету слід шукати на східному горизонті, неподалік від Великого квадрата Пегаса в сузір’ї Пегас. Для кращого результату варто використовувати бінокль або телескоп – вони дозволять розгледіти газову оболонку комети та, можливо, її хвіст.

У Південній півкулі можливість спостерігати комету з’явиться наприкінці квітня. Там вона залишатиметься видимою довше, що дає додатковий шанс насолодитися цим космічним явищем.

Подібні події трапляються надзвичайно рідко. Востаннє ця комета наближалася до Сонця, коли людство перебувало на ранніх етапах розвитку. Тому нинішня поява C/2025 R3 є унікальною нагодою, яку більше не вдасться побачити протягом життя.