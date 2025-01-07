Bosch представила колиску зі штучним інтелектом, яка розповість, чи добре спить ваша дитина

На виставці CES 2025 компанія Bosch демонструє колиску зі штучним інтелектом і датчиками, які можуть виявляти різноманітні життєві показники дитини. Поки що незрозуміло, коли пристрій під назвою Revol з'явиться у продажу, але він здатен відстежувати вражаючу кількість даних, які ви точно не захочете пропустити.

Як це працює

На перший погляд, Revol схожа на інші "розумні" колиски, такі як вельми популярна серед батьків технологія Snoo. Вона має сітчасті стінки й може заспокоїти дитину легкими автоматизованими рухами. Але на відміну від Snoo, яка гойдається в горизонтальній площині, Revol рухається вертикально, а матрац повільно піднімається й опускається, як крихітний ліфт, повідомляє 24 Канал з посиланням на видання Engadget, журналісти якого побували на виставці CES.

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Тут також є вбудована радіоняня, що забезпечує пряму відеотрансляцію для тих, хто доглядає за дитиною. Усередині кронштейна, який висувається над ліжечком, знаходиться безліч датчиків, які можуть відстежувати як навколишнє середовище навколо, так і те, що відбувається всередині колиски.



Кронштейн тягнеться над колискою, щоб слідкувати за показниками дитини / Фото Karissa Bell/Engadget

Власне, найбільша користь усього продукту полягає саме у цьому наборі датчиків. Тут використовується радарний датчик міліметрового діапазону хвиль, який, за словами Bosch, може точно вимірювати частоту серцевих скорочень і дихання дитини. Ці дані надсилаються до застосунка на телефоні батьків, де вони можуть переглядати статистику та звіти про стан здоров'я у режимі реального часу. Також є сенсори для моніторингу навколишнього середовища, що оточує дитину, включаючи температуру та вологість, а також вимірювач частинок для розуміння якості повітря.

Штучний інтелект

Звісно ж, компанія не могла обійтися без головного тренду, штучного інтелекту. Revol також має функції на основі ШІ. Колиска використовує комп'ютерний зір, щоб визначити, чи знаходиться об'єкт, наприклад, ковдра або м'яка іграшка, біля обличчя дитини, і може попередити батьків про небезпеку удушення.

Судячи з усього, ШІ також буде аналізувати весь набір показників дитини, щоб давати рекомендації щодо покращення тих чи інших моментів.

Коли в продажу

Компанія планує спочатку вивести продукт на китайський ринок. У США колиска вийде десь на початку 2026 року. Але чи буде вона постачатися на інші ринки, компанія не каже.

Також поки що немає ціни на пристрій, хоча в Bosch сказали журналістам, що вони сподіваються не перевищити поріг у 1200 доларів.

Компанія планує запропонувати додаткові аксесуари, які можуть перетворити ліжечко на пеленальний столик і письмовий стіл, щоб батьки і діти могли використовувати його з більшою користю.