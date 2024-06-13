Чи могли тихоходи, які виживають будь-де, колонізувати Місяць?

П'ять років тому, 22 лютого 2019 року, безпілотний космічний зонд вийшов на орбіту навколо Місяця. Апарат Beresheet, побудований компаніями SpaceIL та Israel Aerospace Industries, мав стати першим приватним космічним апаратом, який здійснить м'яку посадку. Серед корисного навантаження були колонії тардиградів (тихоходи), відомі своєю здатністю виживати навіть у найсуворіших умовах.

Ця стаття за авторством Лорана Палка, старшого викладача Національного музею природничої історії опублікована на платформі The Conversation. Техно 24 переклав та публікує її в адаптованому вигляді.

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Деталі місії

Місія Beresheet зіткнулася з проблемами з самого початку, коли вийшли з ладу камери "зоряного трекера", призначені для визначення орієнтації космічного апарату і, таким чином, належного управління його двигунами. Бюджетні обмеження призвели до урізання проєкту, і хоча командний центр зміг обійти деякі проблеми, 11 квітня, в день посадки, ситуація стала ще складнішою.

На шляху до Місяця космічний корабель рухався на великій швидкості, і його потрібно було значно сповільнити, щоб здійснити м'яку посадку. На жаль, під час гальмування вийшов з ладу гіроскоп, який заблокував основний двигун. На висоті 150 метрів Beresheet все ще рухався зі швидкістю 500 км/год, занадто швидко, щоб його можна було вчасно зупинити.

Зіткнення було сильним – зонд розлетівся на друзки, а його уламки розлетілися на відстань близько сотні метрів. Ми знаємо це, тому що місце падіння було сфотографовано супутником NASA LRO (Lunar Reconnaissance Orbiter) 22 квітня.



Місце аварії апарата Beresheet / Фото NASA

Тварини, які можуть витримати (майже) все

Що ж сталося з тардиградами, які подорожували на зонді? Враховуючи їхню дивовижну здатність виживати в ситуаціях, які вбили б практично будь-яку іншу тварину, чи могли вони "забруднити" Місяць? Гірше того, чи могли вони розмножитись і колонізувати його?

Тардигради – це мікроскопічні тварини, довжина яких менше міліметра. Усі вони мають нейрони, рот, що відкривається на кінці висувного хоботка, кишечник, що містить мікробіоту, і чотири пари незчленованих ніг, що закінчуються кігтями, а більшість з них мають два ока. Попри свій маленький розмір, вони мають спільного предка з такими членистоногими, як комахи та павукоподібні.



Тихоходи / Фото Wikipedia

Більше фактів про тихоходів

Щоб залишатися активними, харчуватися мікроводоростями, такими як хлорела, рухатися, рости та розмножуватися, тардиградам необхідно перебувати у водяній плівці.

Вони можуть розмножуватися статевим та безстатевим шляхом через партеногенез (з незаплідненої яйцеклітини), або через гермафродитизм, коли особина, що має і чоловічі, і жіночі гамети, самозапліднюється.

Активне життя тардиграда після вилуплення з яйця триває від 3 до 30 місяців.

Відомо про 1265 видів тардиград, включно з двома викопними.

Тардигради славляться своєю здатністю витримувати умови, які не зустрічаються на Землі чи Місяці. Вони можуть призупинити свій метаболізм, втрачаючи до 95% води з організму.

Деякі види виробляють цукор трегалозу, який виступає в ролі антифризу, тоді як інші виробляють білки, які, як припускають, створюють аморфну "склоподібну" мережу, що забезпечує стійкість і захист клітин.

Під час дегідратації тіло тардиграда може скоротитися до половини свого звичайного розміру, при цьому ноги стають невидимими, і лише кігті залишаються на виду. Цей стан, відомий як криптобіоз, триває до тих пір, поки умови не стануть сприятливими для активного життя.

Але вижити можуть не всі...

Залежно від виду тардигради, особинам потрібно більше або менше часу для зневоднення, і не всім екземплярам одного виду вдається повернутися до активного життя. Зневоднені дорослі особини виживають протягом декількох хвилин при температурі -272°C або 150°C, а також протягом тривалого часу при високих дозах гамма-випромінювання в 1000 або 4400 Грей (Гр).

Для порівняння, доза в 10 Гр є смертельною для людини, а 40-50 000 Гр стерилізує всі типи матеріалів. Однак, незалежно від дози, радіація вбиває пізні яйцеклітини. Щобільше, захист, який забезпечує криптобіоз, не завжди є чітким, як у випадку з Milnesium tardigradum, де радіація однаково впливає як на активних, так і на зневоднених тварин.

То що з колонізацією Місяця?

Що ж сталося з тардіградами після того, як вони розбилися на Місяці? Чи є серед них живі істоти, поховані під місячним реголітом, пилом, глибина якого коливається від кількох метрів до кількох десятків метрів?

Перш за все, вони повинні були пережити зіткнення. Лабораторні дослідження показали, що заморожені зразки виду Hypsibius dujardini, які подорожували зі швидкістю 3 000 км/год у вакуумі, були смертельно пошкоджені, коли врізалися в пісок. Однак вони пережили зіткнення зі швидкістю 2600 км/год або менше – і їхня "жорстка посадка" на Місяць, бажана чи ні, була набагато повільнішою.

Поверхня Місяця не захищена від сонячних частинок і космічних променів, особливо гамма-променів, але і тут тардігради змогли б встояти. Насправді Роберт Віммер-Швайнгрубер, професор Кільського університету в Німеччині, і його команда показали, що дози гамма-променів, які потрапляли на поверхню Місяця, були постійними, але низькими порівняно з дозами, згаданими вище – 10 років впливу місячного гамма-випромінювання відповідали б сумарній дозі близько 1 Гр.

Але тоді виникає питання про "життя" на Місяці. Тардиградам довелося б витримувати нестачу води, а також температури від -170 до -190°C протягом місячної ночі і від 100 до 120°C вдень. Місячний день або ніч триває довго, трохи менш як 15 земних діб. Сам зонд не був спроєктований таким чином, щоб витримувати такі екстремальні умови, і навіть якби він не розбився, то припинив би свою діяльність через кілька земних днів.

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На жаль для тардиградів, вони не можуть подолати нестачу рідкої води, кисню та мікроводоростей – вони ніколи не змогли б відновитися, не кажучи вже про розмноження. Отже, їхня колонізація Місяця неможлива.

Проте неактивні екземпляри знаходяться на місячному ґрунті, і їхня присутність викликає етичні питання. Щобільше, в той час, коли дослідження космосу набирає обертів у всіх напрямках, забруднення інших планет може означати, що ми втратимо можливість виявити позаземне життя.