Коли вийдуть на орбіту перші комерційні космічні станції

Протягом майже 30 років Міжнародна космічна станція залишалася єдиною постійною платформою для роботи людини на низькій навколоземній орбіті. Згодом до неї приєдналася китайська державна станція "Тяньгун". У 2026 році ситуація почне змінюватися ще більше, адже готуються до запуску перші повністю приватні орбітальні станції.

Чи зможе приватний бізнес замінити МКС на орбіті?

Космічна інфраструктура переходить у нову фазу розвитку. Поки NASA та міжнародні партнери готуються до виведення Міжнародної космічної станції з експлуатації наприкінці десятиліття, приватні компанії дедалі активніше готують власні рішення для роботи на низькій навколоземній орбіті. Комерційні станції розглядаються як логічна заміна МКС і спосіб зберегти безперервну присутність людини в космосі, повідомляє 24 Канал з посиланням на New Scientist.

За словами експертів з космічної політики, ці проєкти не з’явилися раптово. Вони роками розроблялися у тісній співпраці з NASA, і саме 2026 рік має стати точкою, коли концепції перетворяться на реальне обладнання на орбіті. Раніше приватні модулі вже приєднувалися до МКС, однак повністю автономних комерційних станцій досі не існувало.

NASA дедалі чіткіше окреслює свою стратегію. Агентство хоче зосередитися на глибокому космосі, Місяці та Марсі, залишивши низьку орбіту приватному сектору. У цій логіці комерційні станції мають перебрати на себе роль платформ для досліджень, випробувань технологій і навіть туризму.

Які компанії вже готові стартувати?

У 2026 році в США одразу дві компанії планують зробити перші кроки.

Стартап Vast планує запустити станцію Haven-1 на ракеті Falcon 9. Вона буде значно компактнішою за МКС і частково залежатиме від корабля Crew Dragon, який забезпечуватиме підтримку життєдіяльності. Попри скромні розміри, Haven-1 розрахована на чотирьох осіб і поєднує наукові експерименти в умовах мікрогравітації з елементами космічного туризму, зокрема куполом для спостереження за Землею та доступом до інтернету. Цей проєкт розглядають як проміжний етап. У Vast відкрито говорять про плани створити більш масштабну станцію Haven-2, яка в перспективі може стати повноцінною заміною МКС після її сходу з орбіти у 2030 році, пише Space.

Паралельно Sierra Space готує власний внесок у комерційну орбітальну інфраструктуру. Компанія працює над модулем LIFE, прототип якого планують запустити у 2026 році. Надалі цей модуль має стати частиною проєкту Orbital Reef, який розвивають спільно з Blue Origin. Ідея полягає у створенні багатофункціональної станції для науки, бізнесу та державних замовників.



Візуалізація майбутньої станції Orbital Reef / Фото Blue Origin

Нова епоха має свої плюси

Аналітики вважають, що головною відмінністю нової епохи стане різноманіття. Замість однієї великої станції на орбіті можуть з’явитися кілька платформ із різною спеціалізацією – від наукових лабораторій до виробничих і туристичних модулів. Конкуренція між ними, ймовірно, прискорить технологічний розвиток і зниження вартості доступу до орбіти.

Саме ціна є одним із ключових аргументів на користь приватних станцій. МКС вважають найдорожчим інженерним проєктом в історії людства, і така модель не підходить для масового розвитку космічної економіки. Комерційні оператори ставлять за мету зробити орбіту доступнішою та підготувати ґрунт для майбутнього, у якому в космосі працюватимуть не одиниці, а тисячі або навіть мільйони людей.

Головне питання

Водночас лишається відкрите питання попиту. Для успіху приватним станціям потрібні клієнти не лише серед державних агентств. Ставки роблять на фармацевтику, матеріалознавство та інші галузі, де мікрогравітація дає унікальні переваги.

Уже найближчі запуски покажуть, чи зможе ця модель закріпитись і стати основою повноцінної економіки на орбіті.