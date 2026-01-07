Когда выйдут на орбиту первые коммерческие космические станции

В течение почти 30 лет Международная космическая станция оставалась единственной постоянной платформой для работы человека на низкой околоземной орбите. Впоследствии к ней присоединилась китайская государственная станция "Тяньгун". В 2026 году ситуация начнет меняться еще больше, ведь готовятся к запуску первые полностью частные орбитальные станции.

Сможет ли частный бизнес заменить МКС на орбите?

Космическая инфраструктура переходит в новую фазу развития. Пока NASA и международные партнеры готовятся к выводу Международной космической станции из эксплуатации в конце десятилетия, частные компании все активнее готовят собственные решения для работы на низкой околоземной орбите. Коммерческие станции рассматриваются как логическая замена МКС и способ сохранить непрерывное присутствие человека в космосе, сообщает 24 Канал со ссылкой на New Scientist.

Смотрите также Рождество на орбите: экипаж МКС показал праздничный декор и передал поздравления из космоса

По словам экспертов по космической политике, эти проекты не появились внезапно. Они годами разрабатывались в тесном сотрудничестве с NASA, и именно 2026 год должен стать точкой, когда концепции превратятся в реальное оборудование на орбите. Ранее частные модули уже присоединялись к МКС, однако полностью автономных коммерческих станций до сих пор не существовало.

NASA все четче очерчивает свою стратегию. Агентство хочет сосредоточиться на глубоком космосе, Луне и Марсе, оставив низкую орбиту частному сектору. В этой логике коммерческие станции должны взять на себя роль платформ для исследований, испытаний технологий и даже туризма.

Какие компании уже готовы стартовать?

В 2026 году в США сразу две компании планируют сделать первые шаги.

Стартап Vast планирует запустить станцию Haven-1 на ракете Falcon 9. Она будет значительно компактнее МКС и частично зависеть от корабля Crew Dragon, который будет обеспечивать поддержку жизнедеятельности. Несмотря на скромные размеры, Haven-1 рассчитана на четырех человек и сочетает научные эксперименты в условиях микрогравитации с элементами космического туризма, в частности куполом для наблюдения за Землей и доступом к интернету. Этот проект рассматривают как промежуточный этап. В Vast открыто говорят о планах создать более масштабную станцию Haven-2, которая в перспективе может стать полноценной заменой МКС после ее схода с орбиты в 2030 году, пишет Space.

Параллельно Sierra Space готовит собственный вклад в коммерческую орбитальную инфраструктуру. Компания работает над модулем LIFE, прототип которого планируют запустить в 2026 году. В дальнейшем этот модуль должен стать частью проекта Orbital Reef, который развивают совместно с Blue Origin. Идея заключается в создании многофункциональной станции для науки, бизнеса и государственных заказчиков.



Визуализация будущей станции Orbital Reef / Фото Blue Origin

Новая эпоха имеет свои плюсы

Аналитики считают, что главным отличием новой эпохи станет многообразие. Вместо одной большой станции на орбите могут появиться несколько платформ с различной специализацией – от научных лабораторий до производственных и туристических модулей. Конкуренция между ними, вероятно, ускорит технологическое развитие и снижение стоимости доступа к орбите.

Именно цена является одним из ключевых аргументов в пользу частных станций. МКС считают самым дорогим инженерным проектом в истории человечества, и такая модель не подходит для массового развития космической экономики. Коммерческие операторы ставят целью сделать орбиту доступной и подготовить почву для будущего, в котором в космосе будут работать не единицы, а тысячи или даже миллионы людей.

Смотрите также Ученые более полугода выращивали мох в космосе – вот что из этого получилось

Главный вопрос

В то же время остается открытым вопрос спроса. Для успеха частным станциям нужны клиенты не только среди государственных агентств. Ставки делают на фармацевтику, материаловедение и другие отрасли, где микрогравитация дает уникальные преимущества.

Уже ближайшие запуски покажут, сможет ли эта модель закрепиться и стать основой полноценной экономики на орбите.