Члени екіпажу розповіли про власні традиції, особливе частування та підтримку команд наземного управління, які забезпечують роботу станції навіть під час зимових свят, розповідає 24 Канал з посиланням на Space.com.

Як минули свята на космічній станції?

На борту МКС панував піднесений настрій: Майк Фінк, Зена Кардман, Кріс Вільямс та Кімія Юї поділилися планами на святкування. Японську лабораторію Kibo прикрасили тематичними атрибутами – невеликою ялинкою та чобітками для подарунків, які астронавти дбайливо розвісили біля шлюзової камери.

Командир експедиції Майк Фінк зауважив, що хоча вони сумують за своїми близькими на Землі, на орбіті вони відчувають себе єдиною космічною сім'єю.

Кімія Юї з японської космічної агенції JAXA вніс національний колорит у святкування, пригостивши колег традиційними японськими стравами. Загалом на станції зараз перебуває семеро осіб.

Крім тих, хто знявся у відео, до складу екіпажу входять російські бортінженери Олег Платонов, Сергій Кудь-Сверчков та Сергій Мікаєв.

Зена Кардман, яка за фахом є геобіологом і раніше проводила дослідження в Антарктиці та морських експедиціях, пожартувала, що цього року вони перебувають трохи вище, ніж зазвичай літає Санта.

Астронавти висловили особливу вдячність командам у Г'юстоні, Японії, Європі та Росії, а також їхнім сім'ям, які підтримують роботу станції із Землі.

Завершуючи своє звернення, Майк Фінк від імені всього екіпажу побажав жителям Землі щасливого Різдва та успішного Нового року.

Астронавти привітали світ з Різдвом – дивіться відео:

Коли вперше відсвяткували Різдво на орбіті?

Традиція проводити Різдво на МКС триває вже 25 років – перший постійний екіпаж оселився там у листопаді 2000 року.

Проте історія святкувань поза межами нашої планети ще довша: вперше астронавти відзначили Різдво в космосі у 1968 році під час легендарної місії Apollo 8 до Місяця.