Таємниця комети 3I/ATLAS: що насправді відбувається з її кольором
- Науковці спростували інформацію про багаторазову зміну кольору комети 3I/ATLAS, пояснюючи, що зміни візуального вигляду пов'язані з появою газової коми під дією сонячного тепла.
- Комета 3I/ATLAS спостерігається численними телескопами, включаючи "Габбл" та ExoMars, і має наблизитися до Землі на мінімальну відстань у 270 мільйонів кілометрів 19 грудня.
Міжзоряна комета 3I/ATLAS, третій відомий гість з-за меж Сонячної системи, спричинила ажіотаж у ЗМІ через повідомлення про багаторазову зміну кольору. Проте науковці, які вивчають об'єкт, заявляють, що ці твердження не відповідають дійсності, і пояснюють справжню причину візуальних змін комети.
То що насправді сталося з кольором комети?
Комета 3I/ATLAS продовжує дивувати астрономів з моменту її відкриття у липні. Нещодавно вона стала об’єктом дезінформації, коли в медіа почали з'являтися новини про те, що комета нібито кілька разів "змінила колір" із загадкових причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.
Дивіться також Таємнича комета 3I/ATLAS поводиться дивно: вона прискорилася без причини спантеличивши вчених
Це сталося після публікації дослідження, в якому зазначалося, що нові дані показують об'єкт "помітно блакитнішим за Сонце", на відміну від попередніх спостережень, які фіксували червоний пил комети.
Однак Цічен Чжан, науковий співробітник обсерваторії Лоуелла в Аризоні та один з авторів дослідження опублікованого на сайті arxiv.org, спростував ці твердження. Він пояснив, що у вчених немає доказів того, що газова кома комети змінює кольори.
Результати лише показали, що газова оболонка все ще існує і робить значний внесок у загальну яскравість об'єкта. Комети, які часто називають "брудними сніжками", складаються з крижаного ядра з вкрапленнями каміння та пилу. Наближаючись до Сонця, замерзлі гази переходять у газоподібний стан, створюючи яскраву оболонку – кому, яка надає кометі розмитого вигляду.
За словами Чжана, комета 3I/ATLAS "змінила колір" лише один раз – коли її газова кома стала видимою і яскравою під дією сонячного тепла. Це відбулося ще на початку вересня, задовго до появи гучних новин. Численні фотографії від астрономів-аматорів, зроблені в той час, вже демонстрували, що комета має синьо-зелену газову кому.
Останні новини про комету 3I/ATLAS
У кінці жовтня комета здійснила найближчий прохід біля Сонця, під час якого космічні апарати зафіксували її "швидке збільшення яскравості". Цей об'єкт оточений не лише увагою вчених, а й конспірологічними теоріями, зокрема про те, що це інопланетний корабель.
Проте комета є надзвичайно цікавим об'єктом і без таких припущень, адже її проліт дає рідкісну можливість зазирнути в умови за межами Сонячної системи.
За кометою спостерігали численні наземні телескопи, космічний телескоп "Габбл", європейський орбітальний апарат ExoMars та китайський зонд "Тяньвень-2".
Апарат NASA Mars Reconnaissance Orbiter також зробив знімки під час прольоту комети біля Марса, але через призупинення роботи уряду США зображення поки не оприлюднені.
19 грудня комета 3I/ATLAS наблизиться до Землі на мінімальну відстань у 270 мільйонів кілометрів.