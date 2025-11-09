Таємниця комети 3I/ATLAS: що насправді відбувається з її кольором

Міжзоряна комета 3I/ATLAS, третій відомий гість з-за меж Сонячної системи, спричинила ажіотаж у ЗМІ через повідомлення про багаторазову зміну кольору. Проте науковці, які вивчають об'єкт, заявляють, що ці твердження не відповідають дійсності, і пояснюють справжню причину візуальних змін комети.

То що насправді сталося з кольором комети?

Комета 3I/ATLAS продовжує дивувати астрономів з моменту її відкриття у липні. Нещодавно вона стала об’єктом дезінформації, коли в медіа почали з'являтися новини про те, що комета нібито кілька разів "змінила колір" із загадкових причин, повідомляє 24 Канал з посиланням на Space.com.

Дивіться також Таємнича комета 3I/ATLAS поводиться дивно: вона прискорилася без причини спантеличивши вчених

Це сталося після публікації дослідження, в якому зазначалося, що нові дані показують об'єкт "помітно блакитнішим за Сонце", на відміну від попередніх спостережень, які фіксували червоний пил комети.

Однак Цічен Чжан, науковий співробітник обсерваторії Лоуелла в Аризоні та один з авторів дослідження опублікованого на сайті arxiv.org, спростував ці твердження. Він пояснив, що у вчених немає доказів того, що газова кома комети змінює кольори.

Результати лише показали, що газова оболонка все ще існує і робить значний внесок у загальну яскравість об'єкта. Комети, які часто називають "брудними сніжками", складаються з крижаного ядра з вкрапленнями каміння та пилу. Наближаючись до Сонця, замерзлі гази переходять у газоподібний стан, створюючи яскраву оболонку – кому, яка надає кометі розмитого вигляду.

За словами Чжана, комета 3I/ATLAS "змінила колір" лише один раз – коли її газова кома стала видимою і яскравою під дією сонячного тепла. Це відбулося ще на початку вересня, задовго до появи гучних новин. Численні фотографії від астрономів-аматорів, зроблені в той час, вже демонстрували, що комета має синьо-зелену газову кому.

Останні новини про комету 3I/ATLAS

У кінці жовтня комета здійснила найближчий прохід біля Сонця, під час якого космічні апарати зафіксували її "швидке збільшення яскравості". Цей об'єкт оточений не лише увагою вчених, а й конспірологічними теоріями, зокрема про те, що це інопланетний корабель.

Проте комета є надзвичайно цікавим об'єктом і без таких припущень, адже її проліт дає рідкісну можливість зазирнути в умови за межами Сонячної системи.