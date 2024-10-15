Найяскравіша комета за останнє десятиліття: у деяких містах України знову її побачили

У небі над українськими містами знову можна було побачити комету C/2023 A3. Яскраве світіння Цучиншань-ATLAS і її довгий хвіст 14 жовтня вдалося сфотографувати жителям Хмельницького, Одеси, Львівщини та Дніпропетровської області.

Відповідними кадрами поділилися в місцевих телеграм-каналах. Потенційно комету можна буде помітити у вечірньому небі й у найближчі дні.

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Де бачили комету ATLAS

Близько 11 вечора 14 жовтня жителі Хмельницького змогли побачити проліт комети ATLAS над їхнім містом. Відповідне видовище вони одразу ж сфотографували та поширили в мережі.

Проліт комети над Хмельницьким / Фото з місцевого телеграм-каналу

Одеса

Також комету помітили і жителі Одеси. На оприлюднених фото видно яскравий шлейф, який залишає по собі комета.

Львів

Яскраве видовище бачили і у Львівській області. Найкраще її буде видно завтра о 19:00 із західної сторони Львова.



Комета пролітала над Львівщиною / Фото з місцевого телеграм-каналу



Жителі Львівської області бачили комету / Фото з місцевого телеграм-каналу

Дніпро

Побачили найяскравішу комету за останні 13 років і жителі Дніпропетровської. Вони могли спостерігати неозброєним оком за кометою у вигляді яскравої плями з довгим витягнутим хвостом. Бачили комету ATLAS у Нікополі.



Жителі Дніпропетровської області бачили комету над регіоном / Фото з місцевого телеграм-каналу

Таке унікальне видовище також бачили жителі Івано-Франківської, Херсонської, Миколаївської та Харківської областей.