Дещо дивне відбулося з хвостом комети ATLAS, але вчені мають пояснення: найкращі фото з соцмереж

Комета C/2023 A3, яку днями спостерігали по всьому світу, отримала другий хвіст після того, як досягла найближчої точки до Землі за 80 000 років. Те, що вчені назвали "антихвостом", спрямоване у протилежному напрямку, тобто на шляху траєкторії, а не проти неї. Але як це можливо?

Другий хвіст комети АТЛАС

Другий хвіст з іншого боку суперечить фізиці, адже він повинен з'являтися лише позаду об'єкта, який розпадається в процесі польоту крізь космос, руйнуючись під впливом Сонця. Він не може передувати самому об'єкту. Тож додаткова лінія світла, пояснюють учені, насправді є рідкісною ілюзією, яка можлива лише тоді, коли наша планета знаходиться в певному положенні відносно комети, пише LiveScience.

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C/2023 A3, також відома як Цучиншань-АТЛАС, є надзвичайно яскравою кометою, яка, ймовірно, походить з Хмари Оорта – скупчення крижаних об'єктів у зовнішніх областях Сонячної системи. Вперше вона була виявлена на початку 2023 року між Сатурном і Юпітером, коли прямувала до внутрішніх планет. Подальші спостереження показали, що комета, ймовірно, обертається навколо Сонця раз на 80 660 років.

Комета була видима неозброєним оком протягом останніх кількох тижнів після того, як наприкінці вересня пролетіла навколо Сонця. В Україні її бачили з 13 по 15 жовтня спочатку у південних, а потім і в центральних та західних областях, коли вона досягла найближчої точки до Землі – 70,6 мільйона кілометрів від нашої планети, що у 180 разів далі від нас, ніж Місяць.

У неділю (13 жовтня) астрофотограф Міхаель Єґер сфотографував комету в нічному небі поблизу Мартінсберга, Австрія. На додаток до зазвичай яскравого хвоста, фотографії показали, що комета має слабшу смугу світла, майже невидиму неозброєним оком. Ця смуга відома як "антихвіст" і вона відходить від тіла комети в протилежному напрямку. У понеділок (14 жовтня) Єґер зробив ще один знімок комети, який виявився значно чіткішим.

Другий знімок, чіткий, ви можете бачити на головному зображенні цього матеріалу. Перший, з ледь помітним "антихвостом", можна побачити далі:



Перший знімок "антихвоста" комети / Фото Michael Jäger

Ще один знімок "антихвоста" опублікували на сайті SpaceWeather. Його зробив Яреліс Медіна в Пуерто-Ріко:



Антихвіст комети АТЛАС / Фото Яреліс Медіна

Як формується "антихвіст"

Звичайний хвіст комети складається зі слідів пилу та газу, які здуваються з комети сонячним випромінюванням. Але з чого ж складається "антихвіст"? Учені кажуть, що вони не формуються з уламків, що відірвалися від комети. Натомість складаються з пилу, який нещодавно залишила комета на своїй орбіті навколо Сонця.

Уявіть собі політ комети. Вона залишає за собою дрібний пил, який деякий час ще літає в космосі, залишаючись на тому ж місці, де був скинутий, наче слід від літака в небі. Це можна уявити, як своєрідний плаский диск довкола Сонця. Коли Земля проходить через цю площину, як було на вихідних, цей залишковий пил освітлюється Сонцем і відбивається назад на Землю, створюючи враження другого хвоста.

Інші випадки

Кілька інших недавніх комет також "відрощували" антихвости, пролітаючи повз Землю. Найяскравішими прикладами були зелена комета C/2022 E3 (ZTF), яка розвинула антихвіст під час проходження повз Землю в січні 2023 року, та комета 12P/Понс-Брукса, відома як комета диявола, яка відростила другий хвіст під час свого найближчого зближення в червні цього року.

Найкращі фото комети

У мережі зараз надзвичайно багато знімків комети, адже її бачили мільйони людей по всьому світу. Ось найкращі знімки:



C/2023 A3, також відома як Цучиншань-АТЛАС, сфотографована з повітря 14 жовтня / Фото @Val_Italo на X

Також можна знайти чимало відео, які показують, як комета рухається небом у міру обертання Землі. Одне з таких опублікував Девід Бланшар, вчений-метеоролог, який вивчає урагани з 1981 року. Він зробив таймлапс 13 жовтня 2024 року на озері Ашерст у штаті Арізона. Його ролик можна знайти за посиланням.

Схоже відео опублікував користувач Rondselsoft на YouTube.

Таймлапс комети Цучиншань-АТЛАС: відео

Однак найепічніше це вдалося зробити NASA. Астронавт Метью Домінік надіслав на землю відео, на якому видно і комету, і північне сяйво.

Комета і північне сяйно в одному кадрі з борту МКС: відео



Комету Цучиншань-Атлас спостерігали над горою Адамс 14 жовтня / Фото @KennethLerose



Комета, сфотографована разом із "антихвостом" ученим обсерваторії завдяки високотехнологічному телескопу / Фото @astrofalls



Комета, сфотографована разом із "антихвостом" ученим обсерваторії завдяки високотехнологічному телескопу / Фото @astrofalls



C/2023 A3 або Tsuchinshan-ATLAS сфотографована в Арізоні / Фото @seanparkerphoto



Автор цього знімка пише, що використав "спеціальну камеру" для темного неба, щоб зняти мозаїку комети, а потім скласти з неї одне велике фото / Фото @AJamesMcCarthy

Ця 30-хвилинна експозиція показує не лише комету ATLAS, але й слабку комету 13p/Ольберса, яка пролітала через Сонячну систему в той самий час, але була занадто далеко. На знімку її неможливо розпізнати, якщо не знати, де шукати.



Комету 13p/Ольберса можна заледве розгледіти / Фото @AJamesMcCarthy/@0610_steven