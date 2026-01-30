Ми весь час помилялися щодо того, хто відкрив комету Галлея: нове дослідження відкриває правду

Ім’я комети Галлея зазвичай пов’язують з ученим Нового часу, але нові дослідження змінюють цю усталену картину. Історичні джерела вказують, що ще в Середньовіччі одна людина могла усвідомити її повторювану появу. Йдеться про спостереження, зроблені задовго до розвитку сучасної астрономії, але не менш уважні та змістовні.

Хто знав про комету Галлея ще до самого Галлея?

Об'єкт, відомий нам сьогодні як комета Галлея, є першим небесним тілом цього типу, чию періодичність вдалося встановити. Це відкриття завжди приписували Едмонду Галлею, який у 1705 році зіставив спостереження комети у 1531, 1607 і 1682 роках та розрахував її повернення. Прогноз справдився у 1758 році, вже після його смерті, що остаточно закріпило за ним статус відкривача, а за кометою – його ім'я, пише Live Science.

Дивіться також Астрономи вже назвали комету року: ми всі за нею спостерігатимемо у 2026

Втім, нові аргументи свідчать, що подібний висновок міг бути зроблений і значно раніше. Англійський монах Ейлмер з Малмсбері спостерігав яскраву комету ще дитиною у 989 році, а потім знову побачив її у 1066 році. За непрямими свідченнями, він зрозумів, що йдеться про одне й те саме небесне тіло.

Про ці події писав хроніст Вільям з Малмсбері у XII столітті. Він наводить слова Ейлмера, сказані під час появи комети 1066 року, де монах прямо вказує, що вже бачив її раніше. Така реакція виглядає як усвідомлення повторюваності явища, а не як звичайний страх перед "поганим знаменням", характерний для того часу.

Цікаво, що Ейлмер відомий не лише своїми астрономічними спостереженнями. За тим самим джерелом, він здійснив одну з перших в історії Британії спроб польоту, створивши саморобні крила та стрибнувши з вежі. Політ тривав близько 200 метрів, але завершився падінням і серйозними травмами. Це показує, що монах мав схильність до експериментів і спостережень, нетипову для середньовічних уявлень про світ.



Зображення комети Галлея, зроблене в 1986 році / Фото NASA

Сучасний астроном Саймон Портегіс Зварт з Лейденський університет вважає, що саме Ейлмер, або принаймні його літописець, першим зафіксував ідею періодичності комети. Разом з дослідником Британського музею Майклом Льюїсом він опублікував ці аргументи у науковій праці, присвяченій Європі IX – XI століть.

Що відомо про саму комету?

Комета Галлея має сильно витягнуту орбіту і повертається до внутрішньої частини Сонячної системи кожні 72 – 80 років. Найдавніший імовірний запис про неї походить з Китаю і датований 239 роком до нашої ери.

Протягом століть її поява вважалася передвісником катастроф. Історик Флавій Йосип пов’язував її з падінням Єрусалима, а у 1066 році комету навіть зобразили на гобелені з Байє, як символ майбутнього завоювання Англії.



Гобелен з Байє – це величезне 70-метрове полотно з вишитими на ньому сценами з життя та воєн / Фото Музею Байє



Комета Галлея на гобелені з Байє / Фото Wikimedia

Наступне повернення комети очікується наприкінці липня 2061 року, пише Astrobiology. І цього разу людство спостерігатиме її вже з розумінням того, що історія її відкриття значно складніша, ніж здавалося раніше.