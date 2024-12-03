Американська компанія створює власну "Дію", але це не те, що ви думаєте

Розробники браузера Arc, який нещодавно підняв багато шуму в інтернеті, взялися за розробку нової програми. Це теж буде браузер, але його головною фішкою стане вбудований штучний інтелект. Замість того, щоб впровадити ШІ в поточні продукти, компанія чомусь вирішила створити окремий. Назвали його "Dia".

Деталі

Arc Browser уже вийшов як для комп'ютерів, так і для обох мобільних операційних систем. Тож коли компанія анонсує новий продукт, це означає щось окреме й не пов'язане з попередніми пропозиціями. Дійсно, з опублікованого відео стає зрозуміло, що Dia – це не якесь розширення чи доповнення до Arc, а самостійний браузер з власними функціями. Очікується, що його запуск відбудеться на початку 2025 року, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Verge.

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ШІ не буде існувати як додаток. Або кнопки. Ми вважаємо, що це буде абсолютно нове середовище, побудоване на основі браузера,

– йдеться на сайті компанії.

У відеоролику генеральний директор Browser Company Джош Міллер показав ранні прототипи деяких функцій браузера.

Він інтегрується з вашими сайтами, такими як пошта чи інтернет-магазини, і може допомагати виконувати різноманітні дії, в тому числі пошук, написання, автоматизацію дій, резюмування побаченого, аналіз, вставку інформації з інших відкритих вкладок у листи та багато іншого.

Користувачі можуть вводити команди в адресному рядку для виконання різних дій, наприклад, отримати документ на основі опису, надіслати його комусь на основі вашого улюбленого поштового клієнта, який ви використовуєте в браузері, і запланувати зустріч у календарі за допомогою підказки природною мовою.

Інструмент розуміє те, що ви переглядаєте в цей момент і може як пропонувати кілька ймовірних наступних дій (тоді достатньо натиснути на потрібну пропозицію у вигляді кнопки), так і виконувати ваші унікальні запити.

В одному з випадків, які нам показали у відео, користувач відкриває електронний лист, у якому міститься список потрібних товарів для якогось проєкту. Він натискає на кнопку у вигляді великого фіолетового курсора і вибирає готову пропозицію "Додати предмети в кошик на Amazon. Після цього браузер фактично бере керування на себе. Він аналізує лист, самостійно відкриває Amazon, проводить пошук необхідних товарів і додає їх до кошика. Нам не показали, чи може система самостійно повністю завершити покупку, чи лише формує кошик.

Інший приклад показує, як браузер переглядає таблицю Notion, заповнену деталями про учасників відеозйомки. Dia може надіслати електронного листа кожному учаснику окремо.

Демонстрація Dia: відео

Деякі з цих функцій не є унікальними й присутні в тому чи іншому вигляді як у самих браузерах, так і в різних ШІ помічниках. Тож ми не дізнаємося про їхню корисність чи унікальність, доки не почнемо користуватися Dia.

Browser Company не єдина, хто думає про створення ШІ-помічника, який розумітиме інтерфейс і виконуватиме завдання за вас. Багато стартапів мають тестові версії, а такі розробники, як Anthropic, хочуть вбудувати аналогічну функцію прямо в свою велику ШІ-модель.

Минулого місяця Джош Міллер також говорив про майбутні нові продукти, заявивши, що вони, можливо, створять джерела доходу для компанії, оскільки зараз вона не заробляє нічого. Це означає, що Dia може бути частково або повністю платним продуктом.