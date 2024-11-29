Як це працює

Цілеспрямоване користування телефоном — це складна звичка, яку важко виробити. Операційні системи та соціальні мережі мають таймери, підказки та засоби контролю над використанням додатків або платформи. Але що робити, якщо ви просто бездумно розблоковуєте свій телефон за звичкою, щоби врешті нічого не зробити, вимкнути екран і знову ввімкнути його через кілька хвилин? Щоб позбутися цієї звички, український розробник Ярослав Незнарадько створив додаток Intenty, який щоразу, коли ви розблоковуєте телефон, підштовхує вас назвати причину або виконати певну дію, наприклад, вдихнути або потягнутися, повідомляє 24 Канал з посиланням на TechCrunch.

Дивіться також З'явилась соцмережа, де ви можете писати на будь-які заборонені теми і вас ніхто не засудить

Ярослав Незнарадько почав замислюватися над цією проблемою у 2019 році, коли проводив багато часу у своєму телефоні.

Я виявив, що занадто часто перевіряю свій телефон (електронна пошта, соціальні мережі, новини). Спробував обмеження часу на екрані, режими фокусування та блокування додатків, але вони скоріше розчаровували, ніж допомагали. І в мене з'явилася ідея. Що, якби перед тим, як користуватися телефоном, я повинен був сформулювати й оцінити свій намір?

– каже розробник.

З цього все й почалося. Для того, щоб перевірити саму концепцію, він спочатку намагався записувати свої наміри в блокнот щоразу, коли брав до рук телефон. І це раптово спрацювало.

Перша версія програми була готова для ОС Android у 2020 році, але вона мала лише одну функцію – ставити користувачам запитання про те, чому вони розблоковують свої пристрої. Версія для iOS зіткнулася зі складнощами, оскільки, за словами автора, ця платформа має багато обмежень.

Певний час проєкт не розвивався, але у 2023 році Незнарадько провів ребрендинг сервісу, перейменувавши його в Intenty. Він вирішив зосередитися на версії для Android. На той час, каже він, ChatGPT ще був новинкою, і надихнув його на використання схожої концепції дизайну. Так з'явився інтерфейс у вигляді чату: застосунок запитував людей про їхні наміри щодо використання пристрою у вигляді діалогу, коли вони розблоковували телефон.Але це не припало до душі користувачам.

Як виглядав застосунок зі взаємодією у вигляді чату: відео

Дослідивши взаємодію людини та комп'ютера, Незнарадько випустив оновлену версію цього літа, яка дозволяє користувачам налаштовувати підказки. Ви можете вибрати підказки з декількох категорій, таких як "Намір", "Необхідність", "Заземлення", "Постава" і "Мінімалізм". Всі ці категорії мають різну кількість підказок, і ви також можете додати нову категорію або підказку.

Щоб не вводити причину, можна провести пальцем по екрану підказки, але тоді втрачається сенс використання програми.

Ви можете встановити час перезавантаження, щоб підказка не з'являлася одразу після того, як ви заблокуєте телефон, якщо ви чекаєте на чиюсь відповідь.

Ви також можете налаштувати інтенсивність спливаючих підказок, налаштувавши їх на появу при кожному 2-му, 3-му, 5-му або 10-му розблокуванні.

Додаток також показує історію ваших журналів відповідей і кількість разів, коли ви розблоковували телефон протягом певного часу.

Intenty безкоштовний, але ви можете платити 1,99 долара на місяць, щоб розблокувати розклад для натискань, жорсткий режим, який змушує вас обов'язково вводити причину, і кнопку блокування, щоб заблокувати телефон з екрану натискань.

Розробник зараз працює над створенням нагадування або спливаючого вікна під час тривалого користування телефоном. Він також досліджує спосіб боротьби з втомою від підказок і автоматичного оновлення вмісту цих підказок.