Как это работает

Целенаправленное пользование телефоном — это сложная привычка, которую трудно выработать. Операционные системы и социальные сети имеют таймеры, подсказки и средства контроля над использованием приложений или платформы. Но что делать, если вы просто бездумно разблокируете свой телефон по привычке, чтобы в конце ничего не сделать, выключить экран и снова включить его через несколько минут? Чтобы избавиться от этой привычки, украинский разработчик Ярослав Незнарадько создал приложение Intenty, которое каждый раз, когда вы разблокируете телефон, подталкивает вас назвать причину или выполнить определенное действие, например, вдохнуть или потянуться, сообщает 24 Канал со ссылкой на TechCrunch.

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Ярослав Незнарадько начал задумываться над этой проблемой в 2019 году, когда проводил много времени в своем телефоне.

Я обнаружил, что слишком часто проверяю свой телефон (электронная почта, социальные сети, новости). Попробовал ограничения времени на экране, режимы фокусировки и блокировки приложений, но они скорее разочаровывали, чем помогали. И у меня появилась идея. Что, если бы перед тем, как пользоваться телефоном, я должен был сформулировать и оценить свое намерение?

– говорит разработчик.

С этого все и началось. Для того, чтобы проверить саму концепцию, он сначала пытался записывать свои намерения в блокнот каждый раз, когда брал в руки телефон. И это внезапно сработало.

Первая версия приложения была готова для ОС Android в 2020 году, но она имела только одну функцию – задавать пользователям вопросы о том, почему они разблокируют свои устройства. Версия для iOS столкнулась со сложностями, поскольку, по словам автора, эта платформа имеет много ограничений.

Некоторое время проект не развивался, но в 2023 году Незнарадько провел ребрендинг сервиса, переименовав его в Intenty. Он решил сосредоточиться на версии для Android. В то время, говорит он, ChatGPT еще был новинкой, и вдохновил его на использование похожей концепции дизайна. Так появился интерфейс в виде чата: приложение спрашивало людей об их намерениях по использованию устройства в виде диалога, когда они разблокировали телефон. Но это не пришлось по душе пользователям.

Как выглядело приложение с взаимодействием в виде чата: видео

Исследовав взаимодействие человека и компьютера, Незнарадько выпустил обновленную версию этим летом, которая позволяет пользователям настраивать подсказки. Вы можете выбрать подсказки из нескольких категорий, таких как "Намерение", "Необходимость", "Заземление", "Осанка" и "Минимализм". Все эти категории имеют разное количество подсказок, и вы также можете добавить новую категорию или подсказку.

Чтобы не вводить причину, можно провести пальцем по экрану подсказки, но тогда теряется смысл использования приложения.

Вы можете установить время перезагрузки, чтобы подсказка не появлялась сразу после того, как вы заблокируете телефон, если вы ждете чей-то ответ.

Вы также можете настроить интенсивность всплывающих подсказок, настроив их на появление при каждом 2-м, 3-м, 5-м или 10-м разблокировании.

Приложение также показывает историю ваших журналов ответов и количество раз, когда вы разблокировали телефон в течение определенного времени.

Intenty бесплатный, но вы можете платить 1,99 доллара в месяц, чтобы разблокировать расписание для нажатий, жесткий режим, который заставляет вас обязательно вводить причину, и кнопку блокировки, чтобы заблокировать телефон с экрана нажатий.

Разработчик сейчас работает над созданием напоминания или всплывающего окна во время длительного пользования телефоном. Он также исследует способ борьбы с усталостью от подсказок и автоматического обновления содержимого этих подсказок.