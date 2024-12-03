Детали

Arc Browser уже вышел как для компьютеров, так и для обеих мобильных операционных систем. Поэтому когда компания анонсирует новый продукт, это означает что-то отдельное и не связанное с предыдущими предложениями. Действительно, из опубликованного видео становится понятно, что Dia – это не какое-то расширение или дополнение к Arc, а самостоятельный браузер с собственными функциями. Ожидается, что его запуск состоится в начале 2025 года, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Verge.

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ИИ не будет существовать как приложение. Или кнопки. Мы считаем, что это будет совершенно новая среда, построена на основе браузера,

– говорится на сайте компании.

В видеоролике генеральный директор Browser Company Джош Миллер показал ранние прототипы некоторых функций браузера.

Он интегрируется с вашими сайтами, такими как почта или интернет-магазины, и может помогать выполнять различные действия, в том числе поиск, написание, автоматизацию действий, резюмирование увиденного, анализ, вставку информации из других открытых вкладок в письма и многое другое.

Пользователи могут вводить команды в адресной строке для выполнения различных действий, например, получить документ на основе описания, отправить его кому-то на основе вашего любимого почтового клиента, который вы используете в браузере, и запланировать встречу в календаре с помощью подсказки на естественном языке.

Инструмент понимает то, что вы просматриваете в данный момент и может как предлагать несколько вероятных следующих действий (тогда достаточно нажать на нужное предложение в виде кнопки), так и выполнять ваши уникальные запросы.

В одном из случаев, которые нам показали в видео, пользователь открывает электронное письмо, в котором содержится список нужных товаров для какого-то проекта. Он нажимает на кнопку в виде большого фиолетового курсора и выбирает готовое предложение "Добавить предметы в корзину на Amazon. После этого браузер фактически берет управление на себя. Он анализирует письмо, самостоятельно открывает Amazon, проводит поиск необходимых товаров и добавляет их в корзину. Нам не показали, может ли система самостоятельно полностью завершить покупку, или только формирует корзину.

Другой пример показывает, как браузер просматривает таблицу Notion, заполненную деталями об участниках видеосъемки. Dia может отправить электронное письмо каждому участнику отдельно.

Демонстрация Dia: видео

Некоторые из этих функций не являются уникальными и присутствуют в том или ином виде как в самих браузерах, так и в различных ИИ помощниках. Поэтому мы не узнаем об их полезности или уникальности, пока не начнем пользоваться Dia.

Browser Company не единственная, кто думает о создании ИИ-помощника, который будет понимать интерфейс и выполнять задачи за вас. Многие стартапы имеют тестовые версии, а такие разработчики, как Anthropic, хотят встроить аналогичную функцию прямо в свою большую ИИ-модель.

В прошлом месяце Джош Миллер также говорил о будущих новых продуктах, заявив, что они, возможно, создадут источники дохода для компании, поскольку сейчас она не зарабатывает ничего. Это означает, что Dia может быть частично или полностью платным продуктом.