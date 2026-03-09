Гелій, бром і газ під загрозою: конфлікт на Близькому Сході може вплинути на виробництво чипів

Загострення ситуації на Близькому Сході може мати несподівані наслідки для світової індустрії напівпровідників. Конфлікт здатен вплинути не лише на постачання гелію, але й на доступ до енергоресурсів і брому — ключових компонентів, необхідних для виробництва сучасних мікрочипів.

Світова індустрія напівпровідників сильно залежить від постачання стратегічної сировини та стабільної енергетики. Нинішня напруженість на Близькому Сході вже почала впливати на цей ланцюг постачання, пояснює TrendForce.

Дивіться також Apple знімає з виробництва одразу 15 ґаджетів – що саме зникне з полиць магазинів

Чому виробники чипів можуть постраждати?

Однією з перших проблем, яка вже зараз актуальна – перебої з гелієм. Значна частина цього газу постачається з Катару, а через бойові дії в регіоні логістика опинилася під загрозою.

Для напівпровідникової галузі гелій є критично важливим – його використовують у процесах охолодження та виробництва мікросхем.

Втім ризики не обмежуються лише гелієм. Конфлікт також може вплинути на доступ до енергоносіїв, від яких залежить виробництво чипів, зокрема на Тайвані – одному з головних центрів світової напівпровідникової промисловості.

Згідно зі звітом компанії TSMC за 2024 рік, її підприємства споживають близько 9% всієї електроенергії Тайваню. При цьому 93% електрики компанія купує на стороні, а лише невелику частину виробляє самостійно. Близько 6,9% придбаної електроенергії виробляється коштом природного газу.

Проблема полягає в тому, що Тайвань приблизно на третину залежить від імпорту зрідженого природного газу з Катару. Якщо постачання буде порушено або обмежено, це може створити серйозний тиск на енергетичну систему острова, зазначає Nikkei.

Цікавий факт! Проблема все ще збережеться навіть якщо Тайвань знайде альтернативних постачальників газу, оскільки вартість енергії, найімовірніше, зросте. У такому випадку витрати TSMC на виробництво чипів піднімуться, що може вплинути на плани розширення виробництва.

Але це ще не всі проблеми

Ще одним критично важливим ресурсом для галузі є бром. Цей елемент застосовується під час травлення кремнієвих пластин – ключового етапу створення напівпровідників. Без нього сучасне виробництво мікросхем фактично неможливе.

Ситуація ускладнюється тим, що значна частина світових поставок брому також надходить із Близького Сходу. Наприклад, виробники пам'яті в Південній Кореї приблизно на 97,5% залежать від імпорту цієї речовини з Ізраїлю, пояснює Commercial Times. Оскільки країна також втягнута у новий конфлікт у регіоні, стабільність поставок опинилася під питанням.

Таким чином, загострення на Близькому Сході може вплинути на індустрію чипів одразу з кількох напрямків: через перебої з гелієм, можливе подорожчання енергоресурсів і ризики для постачання брому. Усе це потенційно здатне створити нові виклики для глобального виробництва напівпровідників.