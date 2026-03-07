Apple офіційно припинила виробництво та продаж одразу 15 продуктів. Частина з них з'явилася лише торік або навіть у 2025 році, але вже поступилася місцем новішим моделям, розповідає Macrumors.

Що Apple перестала виробляти та продавати?

До списку пристроїв, які зникли з офіційної лінійки Apple, увійшли:

iPhone 16e з процесором A18 (2025);

iPad Air 11 дюймів з чипом M3 (2025);

iPad Air 13 дюймів з чипом M3 (2025);

MacBook Air 13 дюймів з процесором M4 (2025);

MacBook Air 15 дюймів з процесором M4 (2025);

MacBook Pro 14 дюймів з процесором M5 та накопичувачем 512 ГБ (2025);

MacBook Pro 14 дюймів з чипом M4 Pro (2024);

MacBook Pro 16 дюймів з чипом M4 Pro (2024);

MacBook Pro 14 дюймів з процесором M4 Max (2024);

MacBook Pro 16 дюймів з процесором M4 Max (2024);

Mac Studio з процесором M3 Ultra та пам'яттю 512 ГБ (2025);

монітор Studio Display з чипом A13 Bionic (2022);

професійний монітор Pro Display XDR (2019);

підставка Pro Stand для Pro Display XDR (2019);

адаптер кріплення VESA для Pro Display XDR (2019).

Таким чином Apple фактично повністю очистила свою лінійку від попередніх поколінь деяких пристроїв і водночас завершила історію кількох продуктів, які продавалися багато років.

Втім, для покупців ці моделі ще не зникли повністю. Багато з них наразі доступні у великих ритейлерів, часто зі значними знижками – продавці розпродають складські залишки.

Що нового показала Apple?

Цього тижня Apple показала одразу десять нових продуктів. Серед головних новинок – смартфон iPhone 17e, оновлені планшети iPad Air з процесором M4, нові ноутбуки MacBook Air на базі чипа M5, а також професійні MacBook Pro з потужнішими процесорами M5 Pro та M5 Max.

Крім того, компанія представила два нових монітори Studio Display й абсолютно новий ноутбук MacBook Neo, який позиціюють як більш доступний пристрій у сімействі Mac.