Главу Apple викликали до суду через імовірну "змову уряду з великими IT-компаніями"

Генеральний директор Apple Тім Кук і кілька інших керівників великих корпорацій отримали повістки до суду від голови юридичного комітету палати представників Конгресу США.

Усі вони повинні дати свідчення в справі про змову федерального уряду США з найбільшими технологічними компаніями, до числа яких, крім Apple, входять Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Meta (володіє Facebook) і Microsoft.

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Що сталося

Зазначається, що Конгрес "активно вивчає, чи працювала адміністрація Байдена з великими технологічними компаніями над цензурою" з метою "придушення свободи слова", зокрема в питанні COVID-19.

Представники республіканської партії, яка не підтримує президента Байдена, стверджують, що той впливав на розвиток цензури та придушення свободи слова, а великі технологічні компанії обмежують консервативні погляди на своїх майданчиках за допомогою інструментів модерації контенту.

Повістки також вимагають, щоб керівники компаній "передали всі запитувані документи та повідомлення до 23 березня 2023 року".

Юридичний комітет Палати представників неодноразово намагався взаємодіяти з цими п'ятьма компаніями, починаючи з грудня минулого року. На жаль, компанії не виконали наші запити належним чином,

– йдеться в пресрелізі Палати представників.

Яким саме чином до цього причетна Apple, яка не має ні власної соцмережі, ні пошукової системи, незрозуміло, але це, швидше за все, пов'язано з магазином App Store в тій чи іншій формі. Цікаво, що генерального директора Twitter Ілона Маска немає серед тих, хто фігурує в цій повістці.