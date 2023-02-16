Усі вони повинні дати свідчення в справі про змову федерального уряду США з найбільшими технологічними компаніями, до числа яких, крім Apple, входять Alphabet (материнська компанія Google), Amazon, Meta (володіє Facebook) і Microsoft.
Цікаво У Twitter дозволили рекламу канабісу
Що сталося
Зазначається, що Конгрес "активно вивчає, чи працювала адміністрація Байдена з великими технологічними компаніями над цензурою" з метою "придушення свободи слова", зокрема в питанні COVID-19.
Представники республіканської партії, яка не підтримує президента Байдена, стверджують, що той впливав на розвиток цензури та придушення свободи слова, а великі технологічні компанії обмежують консервативні погляди на своїх майданчиках за допомогою інструментів модерації контенту.
Юридичний комітет Палати представників неодноразово намагався взаємодіяти з цими п'ятьма компаніями, починаючи з грудня минулого року. На жаль, компанії не виконали наші запити належним чином,
– йдеться в пресрелізі Палати представників.
Яким саме чином до цього причетна Apple, яка не має ні власної соцмережі, ні пошукової системи, незрозуміло, але це, швидше за все, пов'язано з магазином App Store в тій чи іншій формі. Цікаво, що генерального директора Twitter Ілона Маска немає серед тих, хто фігурує в цій повістці.