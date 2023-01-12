NASA почало "розпакування" корабля Orion, який повернувся після обльоту Місяця

Фахівці NASA почали виймати вміст із корабля Orion, який повернувся з космічних мандрів навколо Місяця. Вивчення корисного навантаження капсули, що літала до Місяця і назад у рамках нещодавньої місії Artemis 1, не віщує жодних небезпечних сюрпризів. Йдеться про серйозну інженерну роботу, яка необхідна для майбутніх місій уже з людьми на борту.

Персонал Космічного центру Кеннеді (KSC) відкрив люк корабля Orion і почав витягувати вантажі, що літали до Місяця і назад на його борту. За даними фахівців, робота займе "деякий час". Раніше інженери витягли "датчик невагомості" у вигляді іграшки Snoopy і три манекени, що займали місця для команди – їхнє дослідження дасть змогу визначити, як найкраще захистити астронавтів у космосі.

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Що дістануть з корабля

За даними NASA, цього тижня фахівці витягнуть дев'ять модулів з авіонікою з капсули Orion, цикл передбачає повторне використання обладнання після відновлення – під час пілотованої місії до Місяця Artemis 2. За відомостями американського аерокосмічного агентства, найближчими місяцями техніки видалять із корабля небезпечні матеріали, що ще залишаються на борту, після чого корабель відправлять у спеціальний центр в Огайо для подальших тестів.

Корабель Orion без екіпажу на борту відправили до Місяця в середині листопада з майданчика Космічного центру Кеннеді за допомогою ракети Space Launch System (SLS) у рамках місії Artemis 1. Це перша в серії місій Artemis, що передбачають вивчення супутника Землі.

Orion успішно здійснив політ і повернувся на Землю, здійснивши посадку на воду біля узбережжя Каліфорнії в першій половині грудня. Після цього капсулу повернули вантажівкою до Флориди, у центр Кеннеді він прибув 30 грудня. Відтоді співробітники NASA вивчають корабель і його системи після майже 26-денної місії.

Капсула має тепловий екран, якому приділяється особлива увага з огляду на екстремальні умови, які йому довелося витримати. Під час входу Orion в атмосферу екрану довелося перенести температури до 2800 градусів за Цельсієм – лише вдвічі нижчі, ніж на поверхні Сонця.

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Підготовка до наступної місії

Тривалі перевірки допоможуть підготуватися до пілотованої місії Artemis 2, яка запланована на 2024 рік. Якщо і другий політ завершиться успішно, NASA організовує місію Artemis 3, у рамках якої команда астронавтів уже висадиться поблизу південного полюса Місяця – там, де агентство планує побудувати дослідницький аванпост до кінця поточного десятиліття. Artemis 3 планують реалізувати у 2025 або 2026 році.