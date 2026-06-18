Чому дорожні мандрівки роблять нас щасливішими та розумнішими

Автомобільна подорож може бути не просто способом змінити обстановку. Психологи стверджують, що такі мандрівки впливають на роботу мозку, знижують рівень стресу та навіть допомагають формувати нові нейронні зв'язки.

Дорожні мандрівки традиційно асоціюються зі свободою, пригодами та новими враженнями. Однак, як пояснює клінічна психологиня Сьюзен Алберс, їхня користь виходить далеко за межі звичайного відпочинку. Про це пише Popsci.

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Як автоподорожі впливають на мозок і психіку?

На думку експертки, одна з головних переваг автоподорожей полягає у своєрідному "цифровому детоксі". У повсякденному житті люди значну частину часу проводять перед екранами смартфонів, читаючи листи, переглядаючи соціальні мережі або відповідаючи на повідомлення. Подорож автомобілем дозволяє переключити увагу на навколишній світ і зосередитися на теперішньому моменті.

"Автоподорожі – це чудовий цифровий детокс. Ми проводимо багато часу, дивлячись у телефони, читаючи електронні листи та гортаючи соцмережі. Але подорож відволікає розум від технологій і повертає в теперішній момент. Вона дає можливість просто бути тут і зараз", – зазначає Алберс.

Втім, відпочинок від гаджетів є лише частиною позитивного ефекту.

Чому подорожі підвищують рівень щастя?

За словами психологині, спільне планування маршруту, відкриття нових місць та навіть вирішення дрібних проблем у дорозі зміцнюють зв'язок між людьми.

Такі спільні переживання стимулюють вироблення окситоцину та дофаміну – речовин, які виконують роль як гормонів, так і нейромедіаторів.

Окситоцин допомагає організму вийти зі стану стресу, знижує напруження та створює відчуття безпеки. Після цього активізуються дофамінові механізми, які відповідають за задоволення, мотивацію та гарний настрій.

Саме тому багато людей повертаються з подорожей не лише відпочилими, а й емоційно піднесеними.

Особливу роль відіграє ефект новизни.

Під час звичайного життя мозок часто працює на "автопілоті", виконуючи знайомі завдання. У подорожі ситуація змінюється: людина стикається з незнайомими місцями, новими маршрутами, несподіваними рішеннями та нетиповими заняттями.

"Випробування ваших відчуттів, пам'яті та моторних навичок змушує мозок адаптуватися, що підвищує когнітивну гнучкість", – пояснює Алберс.

Когнітивна гнучкість допомагає швидше адаптуватися до змін, бачити ситуації з різних точок зору та ефективніше вирішувати проблеми.

Новий досвід також активує так зване відчуття захоплення або благоговіння. Воно виникає, коли людина бачить щось надзвичайне – величний гірський хребет, водоспад, океанське узбережжя чи полярне сяйво.

Саме такі моменти можуть запускати процес нейропластичності – здатності мозку перебудовуватися та формувати нові нейронні зв'язки.

Чому спогади про подорожі залишаються такими яскравими?

За словами психологині, нові враження сильніше закарбовуються в пам'яті, ніж звичні щоденні події. Під час таких переживань активізується гіпокамп – ділянка мозку, яка відповідає за формування спогадів.

"Новий досвід глибше кодується в мозку та активує гіпокамп – центр пам'яті. Саме тому деякі подорожі ми пам'ятаємо дуже яскраво навіть через багато років", – зазначає Алберс.

Цим пояснюється, чому люди часто можуть детально згадати поїздку десятирічної давності, але не пам'ятають звичайний день минулого місяця.

Попри всі переваги, вихід із повсякденної рутини може викликати тривогу. Тому експертка радить заздалегідь подбати про базові потреби організму. Насамперед варто висипатися, підтримувати водний баланс і регулярно харчуватися. Корисно також мати в автомобілі запас води та перекусів.

За словами Алберс, голод є одним із головних факторів, що псують настрій під час подорожей.

Крім того, психологиня рекомендує заздалегідь продумувати маршрути, місця для зупинок та варіанти харчування. Підготовка допомагає знизити навантаження на мигдалеподібне тіло мозку – структуру, яка відповідає за виявлення загроз та запуск стресової реакції.

Коли людина стикається з несподіваними труднощами, наприклад переповненим кемпінгом або зачиненим рестораном, ця ділянка мозку може активувати викид адреналіну та інших гормонів стресу.

Чому автоподорожі можуть бути кориснішими за інші види відпочинку?

На думку Сьюзен Алберс, головна перевага дорожніх мандрівок полягає в гнучкості.

На відміну від організованих турів із жорстким графіком, автомобільна подорож дозволяє змінювати плани буквально на ходу. Можна несподівано зупинитися біля мальовничого каньйону, затриматися ще на день у національному парку або змінити маршрут через цікаву знахідку дорогою.

Саме ця свобода вибору допомагає уникнути туристичної втоми, яка часто виникає через надто насичений графік.

Психологиня також радить після повернення не занурюватися відразу в роботу. Кілька днів плавного переходу до звичайного життя допомагають довше зберегти так званий "ефект після відпустки" – стан підвищеного настрою та зниженого рівня стресу.

Корисними можуть бути ведення щоденника подорожі, створення фотоальбомів та обговорення пережитих пригод із друзями чи родиною. Це дозволяє мозку довше утримувати позитивні емоції та приємні спогади.