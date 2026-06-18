Путешествия традиционно ассоциируются со свободой, приключениями и новыми впечатлениями. Однако, как объясняет клинический психолог Сьюзан Альберс, их польза выходит далеко за рамки обычного отдыха. Об этом пишет Popsci.

Смотрите также : Почему пришельцы вряд ли посещают Землю: учёные назвали три главные причины

Как автопутешествия влияют на мозг и психику?

По мнению эксперта, одно из главных преимуществ автомобильных путешествий заключается в своеобразном "цифровом детоксе". В повседневной жизни люди значительную часть времени проводят перед экранами смартфонов, читая письма, просматривая социальные сети или отвечая на сообщения. Путешествие на автомобиле позволяет переключить внимание на окружающий мир и сосредоточиться на настоящем моменте.

"Автопутешествия — это замечательный цифровой детокс. Мы проводим много времени, глядя в телефоны, читая электронные письма и пролистывая соцсети. Но путешествие отвлекает ум от технологий и возвращает в настоящий момент. Оно дает возможность просто быть здесь и сейчас", — отмечает Альберс.

Впрочем, отдых от гаджетов — лишь часть положительного эффекта.

Почему путешествия повышают уровень счастья?

По словам психолога, совместное планирование маршрута, открытие новых мест и даже решение мелких проблем в пути укрепляют связь между людьми.

Такие совместные переживания стимулируют выработку окситоцина и дофамина – веществ, выполняющих роль как гормонов, так и нейромедиаторов.

Окситоцин помогает организму выйти из состояния стресса, снижает напряжение и создает ощущение безопасности. После этого активизируются дофаминовые механизмы, отвечающие за удовольствие, мотивацию и хорошее настроение.

Именно поэтому многие люди возвращаются из путешествий не только отдохнувшими, но и эмоционально воодушевленными.

Особую роль играет эффект новизны.

В повседневной жизни мозг часто работает на "автопилоте", выполняя привычные задачи. В путешествии ситуация меняется: человек сталкивается с незнакомыми местами, новыми маршрутами, неожиданными решениями и нетипичными занятиями.

"Испытание ваших ощущений, памяти и моторных навыков заставляет мозг адаптироваться, что повышает когнитивную гибкость", — объясняет Альберс.

Когнитивная гибкость помогает быстрее адаптироваться к изменениям, рассматривать ситуации с разных точек зрения и эффективнее решать проблемы.

Новый опыт также активирует так называемое чувство восторга или благоговения. Оно возникает, когда человек видит что-то необыкновенное — величественный горный хребет, водопад, океанское побережье или полярное сияние.

Именно такие моменты могут запускать процесс нейропластичности — способности мозга перестраиваться и формировать новые нейронные связи.

Почему воспоминания о путешествиях остаются такими яркими?

По словам психолога, новые впечатления сильнее запечатлеваются в памяти, чем привычные повседневные события. Во время таких переживаний активизируется гиппокамп — область мозга, отвечающая за формирование воспоминаний.

"Новый опыт глубже кодируется в мозге и активирует гиппокамп — центр памяти. Именно поэтому некоторые путешествия мы помним очень ярко даже спустя много лет", — отмечает Альберс.

Этим объясняется, почему люди часто могут подробно вспомнить поездку десятилетней давности, но не помнят обычный день прошлого месяца.

Несмотря на все преимущества, выход из повседневной рутины может вызвать тревогу. Поэтому эксперт советует заранее позаботиться о базовых потребностях организма. Прежде всего стоит выспаться, поддерживать водный баланс и регулярно питаться. Полезно также иметь в автомобиле запас воды и перекусов.

По словам Альберс, голод — один из главных факторов, портящих настроение во время путешествий.

Кроме того, психолог рекомендует заранее продумывать маршруты, места для остановок и варианты питания. Подготовка помогает снизить нагрузку на миндалину мозга — структуру, которая отвечает за обнаружение угроз и запуск стрессовой реакции.

Когда человек сталкивается с неожиданными трудностями, например с переполненным кемпингом или закрытым рестораном, эта область мозга может активировать выброс адреналина и других гормонов стресса.

Почему автопутешествия могут быть полезнее других видов отдыха?

По мнению Сьюзен Альберс, главное преимущество автомобильных путешествий заключается в гибкости.

В отличие от организованных туров с жестким графиком, автомобильное путешествие позволяет менять планы буквально на ходу. Можно неожиданно остановиться у живописного каньона, задержаться ещё на день в национальном парке или изменить маршрут из-за интересной находки по дороге.

Именно эта свобода выбора помогает избежать туристической усталости, которая часто возникает из-за слишком насыщенного графика.

Психолог также советует после возвращения не погружаться сразу в работу. Несколько дней плавного перехода к обычной жизни помогают дольше сохранить так называемый "эффект после отпуска" — состояние приподнятого настроения и сниженного уровня стресса.

Полезными могут быть ведение дневника путешествия, создание фотоальбомов и обсуждение пережитых приключений с друзьями или семьей. Это позволяет мозгу дольше удерживать положительные эмоции и приятные воспоминания.